Zahraničí

Pochybné naděje kolem schůzky Putin-Trump. Kvůli (po)kroku Rusů

Jiří Just Jiří Just, Lucie Sulovská
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump se nechal Vladimirem Putinem přesvědčit, že potřebuje schůzku. A to ne na ledajakém místě, ale přímo na Aljašce. K nejseverněji ležícímu americkému státu Rusové stále cítí jistý sentiment. Přestože ho USA prodali ještě za cara Alexandra II.
Zdroj snímků: Reuters, Shutterstock, koláž Aktuálně.cz (ext.)
Zdroj snímků: Reuters, Shutterstock, koláž Aktuálně.cz (ext.) | Foto: Zdroj snímků: Reuters, Shutterstock, koláž Aktuálně.cz

Páteční schůzka Trumpa s Putinem dává naději, že by mohla zastavit ruskou agresi proti Ukrajině. Naděje to je ale pochybná. Rusku se podařil taktický průlom skrz linie ukrajinských obránců a pán Kremlu se zastavit dobrovolně nenechá.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde: 

O těchto tématech si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská s reportérem serveru Seznam Zprávy Martinem Novákem.

Podcast Kaviárové tousty

Podcast Kaviárové tousty

O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.

Předchozí díly podcastu najdete zde.

Foto: Podcast Kaviárové tousty
 
