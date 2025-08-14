Pochybné naděje kolem schůzky Putin-Trump. Kvůli (po)kroku Rusů

Páteční schůzka Trumpa s Putinem dává naději, že by mohla zastavit ruskou agresi proti Ukrajině. Naděje to je ale pochybná. Rusku se podařil taktický průlom skrz linie ukrajinských obránců a pán Kremlu se zastavit dobrovolně nenechá.
O těchto tématech si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská s reportérem serveru Seznam Zprávy Martinem Novákem.
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
