Počet ruských turistů v EU roste, víza vydává hlavně Itálie, Francie a Španělsko

Počet Rusů, kteří tráví dovolenou v Evropě, neustále narůstá. Země Evropské unie vydaly v roce 2025 ruským občanům více než 620 000 víz, což je o 10,2 procenta více než v roce 2024. Informoval o tom s odvoláním na své zdroje server Euractiv.
Vydávání víz je v pravomoci jednotlivých členských zemí. Některé ze zemí usilují o úplný zákaz vstupu občanů Ruska do EU, to by ale vyžadovalo schválení kvalifikovanou většinou států.
Většina unijních zemí na hranicích s Ruskem nebo v jeho blízkosti již vydávání víz výrazně omezila. Polsko, pobaltské státy, Česko a Finsko svým východním sousedům z velké části zavřely dveře. Naopak státy, které se spoléhají na příliv ruských turistů během léta, jako je Itálie, Španělsko, Řecko a Francie, stejně jako za vlády maďarského premiéra Viktora Orbána ke Kremlu vstřícné Maďarsko, jsou v udělování víz relativně liberální i přes ruskou agresi na Ukrajině.
Francouzská riviéra, italská jezera a španělské pláže zůstávají podle Euractivu nejoblíbenější destinací Rusů, kteří si užívají dovolenou v Evropě. Tyto tři země vydaly v loňském roce ruským občanům nejvíce víz, Francie přitom zaznamenala v roce 2025 největší nárůst ve srovnání s rokem 2024.
Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo. Kanáry nesouhlasí
Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení. Rozhodnutí ministerstva kritizuje šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo.
Inflace v Česku vystřelila k 2,5 procentům. Bude ještě hůř, varují ekonomové
Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdili. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply podle odhadu o 0,5 procenta.
„Mlýnek na maso“ už nefunguje. Moskva vyrukovala na Ukrajince s mazanější taktikou
Ruská armáda opouští nechvalně proslulou strategii „mlýnku na maso“, která se v moderní válce ukazuje jako stále méně účinná. Místo masových útoků začali ruští generálové sázet na menší, hůře odhalitelné jednotky, které se nepozorovaně infiltrují za ukrajinské pozice a postupně vytvářejí prostor pro útok z týlu.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí, oběti hlásí i Krym
Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.
Šéf poslanců SPD Fiala vulgárně plísnil opozici. Noční jednání sněmovny se zvrhlo v bouři
Květnový sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně budí emoce – a to i v Poslanecké sněmovně. Úterní jednání zákonodárců se protáhlo hluboko do noci a ze řetězu se nad ránem utrhl šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Jděte do pr**le,“ vypálil směrem k opozici.