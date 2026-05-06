Přeskočit na obsah
Benative
6. 5. Radoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Počet ruských turistů v EU roste, víza vydává hlavně Itálie, Francie a Španělsko

ČTK

Počet Rusů, kteří tráví dovolenou v Evropě, neustále narůstá. Země Evropské unie vydaly v roce 2025 ruským občanům více než 620 000 víz, což je o 10,2 procenta více než v roce 2024. Informoval o tom s odvoláním na své zdroje server Euractiv.

Itálie Manarola
Ilustrační fotoFoto: Kalkulátor.cz
Reklama

Vydávání víz je v pravomoci jednotlivých členských zemí. Některé ze zemí usilují o úplný zákaz vstupu občanů Ruska do EU, to by ale vyžadovalo schválení kvalifikovanou většinou států.

Většina unijních zemí na hranicích s Ruskem nebo v jeho blízkosti již vydávání víz výrazně omezila. Polsko, pobaltské státy, Česko a Finsko svým východním sousedům z velké části zavřely dveře. Naopak státy, které se spoléhají na příliv ruských turistů během léta, jako je Itálie, Španělsko, Řecko a Francie, stejně jako za vlády maďarského premiéra Viktora Orbána ke Kremlu vstřícné Maďarsko, jsou v udělování víz relativně liberální i přes ruskou agresi na Ukrajině.

Související

Francouzská riviéra, italská jezera a španělské pláže zůstávají podle Euractivu nejoblíbenější destinací Rusů, kteří si užívají dovolenou v Evropě. Tyto tři země vydaly v loňském roce ruským občanům nejvíce víz, Francie přitom zaznamenala v roce 2025 největší nárůst ve srovnání s rokem 2024.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port

Španělsko přijme výletní loď s hantavirem, uvedlo ministerstvo. Kanáry nesouhlasí

Španělsko přijme výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. V úterý pozdě večer to oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Madridu. Na lodi zemřeli pravděpodobně v souvislosti s virem tři lidé. Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení. Rozhodnutí ministerstva kritizuje šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo.

Analytici nárůst meziroční hodnoty inflace na hodnotu zhruba 2,5 procenta očekávali. Hlavním důvodem je podle nich právě růst cen pohonných hmot v důsledku války na Blízkém východě.
Analytici nárůst meziroční hodnoty inflace na hodnotu zhruba 2,5 procenta očekávali. Hlavním důvodem je podle nich právě růst cen pohonných hmot v důsledku války na Blízkém východě.
Analytici nárůst meziroční hodnoty inflace na hodnotu zhruba 2,5 procenta očekávali. Hlavním důvodem je podle nich právě růst cen pohonných hmot v důsledku války na Blízkém východě.

Inflace v Česku vystřelila k 2,5 procentům. Bude ještě hůř, varují ekonomové

Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdili. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply podle odhadu o 0,5 procenta.

Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)
Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)
Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)

ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí, oběti hlásí i Krym

Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama