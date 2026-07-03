Počet případů eboly v Kongu vzrostl na 1460, zemřelo 447 lidí

Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1460, přičemž nemoci podlehlo již 447 lidí. Epidemie vyhlášená před sedmi týdny se šíří ve třech severovýchodních provinciích, jejího rozšíření se však obávají v dalších dvou provinciích.
Posledních 54 případů, které přibyly do statistik od jejich minulého zveřejnění, registrovaly úřady v provinciích Ituri a Severní Kivu. Právě v Ituri byla zjištěna velká většina nakažených i obětí nemoci. Z této provincie se ebola začala šířit do provincií Severní Kivu a Jižní Kivu. Konžské zdravotnické úřady navíc nyní pátrají po lidech, kteří mohli být vystaveni nemoci ve dvou dalších provinciích Horní Uele a Tshopo. Ty sousedí s Ituri a dosud nebyly nejnovější epidemií zasaženy. Horní Uele navíc sdílí hranice i se Středoafrickou republikou a Jižním Súdánem, což vyvolává obavy z šíření nákazy přes hranice států.
Nejnovější 17. konžskou epidemii eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.
Počet případů i obětí je pravděpodobně vyšší než zmíněná čísla. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady, které epidemii vyhlásily v polovině května, virus odhalily příliš pozdě. Podle dosud nepotvrzených epidemiologických šetření se první podezřelá úmrtí datují už od ledna, uvedla dříve agentura AFP.
Ebola se projevuje nejdříve příznaky podobnými chřipce, postupně krvácením do stolice, vnitřním krvácením a selháváním orgánů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i Světová zdravotnická organizace (WHO) považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.
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