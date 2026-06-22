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Zahraničí

Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl 1000, epidemie ještě nedosáhla vrcholu

ČTK

Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl 1000. K nedělnímu večeru oznámily místní úřady 1003 nakažených a 254 zemřelých, informovala v pondělí agentura Reuters. V sobotní aktualizaci konžská vláda uvedla, že počet potvrzených případů činí 956 a počet úmrtí 247.

FILE PHOTO: WHO chief rallies community in Congo's Ebola response, calls for more funding
Zdravotníci v Kongu v ochranných oblecích, ilustrační foto.Foto: Reuters – Gradel Muyisa Mumbere
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Infekce, kterou způsobuje virus kmene Bundibugyo, byla v Kongu poprvé hlášena 15. května. Pro tento kmen zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.

Červený kříž minulý týden varoval, že epidemie dosud nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Nákaza se mezitím rozšířila i do sousední Ugandy.

Světová zdravotnická organizace (WHO) již dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Riziko pro veřejné zdraví v Kongu hodnotí jako velmi vysoké, regionálně jako vysoké a globálně jako nízké.

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