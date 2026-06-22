Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl 1000, epidemie ještě nedosáhla vrcholu

Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl 1000. K nedělnímu večeru oznámily místní úřady 1003 nakažených a 254 zemřelých, informovala v pondělí agentura Reuters. V sobotní aktualizaci konžská vláda uvedla, že počet potvrzených případů činí 956 a počet úmrtí 247.
Infekce, kterou způsobuje virus kmene Bundibugyo, byla v Kongu poprvé hlášena 15. května. Pro tento kmen zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.
Červený kříž minulý týden varoval, že epidemie dosud nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Nákaza se mezitím rozšířila i do sousední Ugandy.
Světová zdravotnická organizace (WHO) již dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Riziko pro veřejné zdraví v Kongu hodnotí jako velmi vysoké, regionálně jako vysoké a globálně jako nízké.
ŽIVĚ Moskva musela kvůli ukrajinským dronům znovu uzavřít čtyři letiště
Čtyři moskevská letiště byla brzy ráno na hodinu a půl uzavřena po zničení téměř 60 ukrajinských dronů. Informovala o tom v pondělí agentura AFP. Letištní úřady nařídily postupné uzavření letišť Šeremetěvo, Žoukovskij, Domodědovo a Vnukovo mezi 2:39 a 5:16 místního času (1:39 až 4:16 SELČ).
Česko čeká další tropický týden, o víkendu bude přes 35 stupňů. Znovu hrozí silné bouřky
Česko čeká další tropický týden, teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají ke 35 stupňům Celsia. V pondělí opět hrozí silné bouřky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v týdenní předpovědi.
V České televizi a Českém rozhlase začala jednodenní stávka kvůli financování
V České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo) začala v pondělí po půlnoci čtyřiadvacetihodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost.
Komentář: Trumpovo íránské fiasko ukazuje, kam může vést bezbřehý idealismus a velikášský blud
Čtrnáctibodové memorandum o porozumění, jež ve středu večer na dálku podepsali Donald Trump na pozadí imperiálního lesku paláce ve Versailles a íránský prezident Masúd Pezeškján v Teheránu, je jedním z nejpochybnějších dokumentů v historii světové diplomacie. Obsahuje závazky, které jsou z principu nesplnitelné, cíle, které jsou neuskutečnitelné, a očekávání, která jsou nerealistická.
ŽIVĚ Írán a USA se ve Švýcarsku dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody
Írán a USA se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. Uvedly to v pondělí brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuse se povedou do konce týdne, uvádí v prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden.