18. 5.
Zahraničí

Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let, uvedla Amnesty International

ČTK

Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělní zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AI).

Podle generální tajemnice AI Agnès Callamardové je „alarmující nárůst používání trestu smrti“ způsoben malou skupinou států, které jsou ochotné „popravovat za každou cenu“, a to navzdory celosvětovému trendu směřujícímu k jeho zrušení. (Ilustrační foto)Foto: Thinkstock
Největší podíl na tomto nárůstu má podle zprávy Írán, kde bylo popraveno nejméně 2159 lidí, více než dvojnásobek oproti předchozímu roku. Zároveň se jedná o nejvyšší číslo, které AI v této zemi od roku 1981 zaznamenala.

K navýšení počtu poprav došlo v řadě dalších zemí. V Saúdské Arábii úřady nechaly popravit nejméně 356 lidí, přičemž velká část z nich byla odsouzena za drogové delikty. I v případě této země jde o rekordní číslo. V Kuvajtu vzrostl počet poprav z šesti na 17, v Egyptě z 13 na 23, v Singapuru z devíti na 17 a ve Spojených státech z 25 na 47. V USA byly popravy vykonány v 11 státech, přičemž téměř polovina všech poprav v zemi se uskutečnila na Floridě (19 poprav).

Podle generální tajemnice AI Agnès Callamardové je „alarmující nárůst používání trestu smrti“ způsoben malou skupinou států, které jsou ochotné „popravovat za každou cenu“, a to navzdory celosvětovému trendu směřujícímu k jeho zrušení.

„Od Číny, Íránu a Severní Koreje přes Saúdskou Arábii až po Jemen, Kuvajt, Singapur a Spojené státy tato ostudná menšina využívá trest smrti k šíření strachu, potlačování nesouhlasu a demonstraci moci státu nad znevýhodněnými a marginalizovanými skupinami,“ uvedla Callamardová.

Téměř polovina všech zaznamenaných poprav, konkrétně 1257, byla vykonána v případech týkajících se drogových trestních činů. Bylo tomu tak zejména v Číně, Íránu, Saúdské Arábii, Kuvajtu a Singapuru.

Mezi sedmnáct států, kde se loni podle AI popravovalo, patří Afghánistán, Čína, Japonsko, Severní Korea, Singapur, Tchaj-wan, Vietnam, Egypt, Írán, Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jemen, Somálsko, Jižní Súdán a USA.

Popravy žen Amnesty International eviduje v Číně, Egyptě, Íránu, Kuvajtu a Saúdské Arábii. Veřejné popravy se konaly v Afghánistánu (šest poprav) a Íránu (11 poprav).

Cestu ke znovuzavedení trestu smrti nastoupila Burkina Faso, která přijala návrh zákona, jenž počítá s jeho obnovením. V Čadu byla zřízena komise mající přezkoumat otázky související s trestem smrti, včetně jeho případného znovuzavedení.

Naopak v Libanonu a Nigérii byly předloženy návrhy zákonů na zrušení trestu smrti a ústavní soud Kyrgyzstánu označil snahy o jeho znovuzavedení za protiústavní.

Na konci roku 2025 bylo ve světě nejméně 25 508 lidí odsouzených k trestu smrti. Loni bylo vyneseno nejméně 2334 nových rozsudků smrti v celkem 48 zemích, tedy i těch, které popravy dlouhodobě nevykonávají.

Ivan Duškov, ředitel VZP

Jde o čas. Lhůta klíčových testů podezření na rakovinu se razantně zkrátí, slibuje šéf VZP

Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.

Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.

ŽIVĚ Ukrajinci udeřili v Moskevské oblasti. Zasáhli rafinerii a dvě přečerpávací stanice

Ukrajinská tajná služba SBU v neděli sdělila, že ukrajinská armáda v Moskevské oblasti zasáhla rafinerii a dvě ropné přečerpávací stanice. „Útoky na zařízení obranného průmyslu, vojenskou infrastrukturu a zařízení ropné logistiky snižují schopnost nepřítele pokračovat ve válce proti Ukrajině. Tyto útoky ukazují, že ani silně chráněná Moskevská oblast není bezpečná,“ uvedla SBU na telegramu.

