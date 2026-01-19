Počet obyvatel v Číně se v roce 2025 snížil o tři miliony, klesá čtvrtým rokem

Počet obyvatel v Číně vloni klesl o více než tři miliony lidí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na oficiální statistické údaje. Údaj tak klesal čtvrtým rokem po sobě.
Výrazně se snížil počet narozených dětí, ačkoliv vládní úřady se snaží porodnost v zemi podporovat. Mírně vzrostl počet úmrtí, což odráží stárnutí obyvatelstva.
Počet obyvatel v Číně klesl v roce 2025 o 3,39 milionu lidí. Údaj zůstal v loňském roce zhruba o pět milionů lidí nad hranicí 1,4 miliardy obyvatel.
Počet narozených dětí v roce 2025 klesl v Číně lehce pod hranici osmi milionů. Ve srovnání s rokem 2024 tak byl nižší o 1,5 milionu dětí. Podle agentury AFP míra porodnosti v Číně klesla na minimum od roku 1949 a v loňském roce činila 5,63 dítěte na 1000 obyvatel. Počet úmrtí se meziročně zvýšil o zhruba 400 tisíc na 11,3 milionu zemřelých lidí.
Vláda se snaží porodnost podporovat a rozvolnila například politiku jednoho dítěte, kterou zavedla na konci 70. let. Cílem tehdy bylo naopak zmírnit populační růst.
Čína se v posledních letech potýká s nepříznivými demografickými trendy, jako je postupné stárnutí obyvatel. Z tohoto důvodu čínská vláda nařídila mimo jiné postupné zvyšování věku odchodu do důchodu.
ŽIVĚLídři EU se mimořádně sejdou kvůli Grónsku, zvažují krajní nátlak na USA
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Předseda Evropské rady António Costa svolává kvůli poslednímu dění kolem Grónska mimořádný summit EU.
Tragédie na Vltavě. Dvě dívky se topily, dvě policejní auta havarovala. Jedna z dívek zemřela
Jedna z dívek, které se v sobotu večer topily ve Vltavě u Litvínovic na Českobudějovicku, v noci na neděli zemřela v nemocnici. Lékařům se ji přes veškerou snahu nepodařilo zachránit. Druhá nezletilá dívka zůstává hospitalizovaná. Dvě policejní auta kvůli ledovce na břehu havarovala, jedno skončilo na střeše. Policie nyní vyšetřuje okolnosti celé události.
K členství v Trumpově Radě míru se přihlásily Vietnam a Maďarsko
K členství v Radě míru, kterou pod svým vedením chce zřídit americký prezident Donald Trump, se zatím přihlásily Vietnam a Maďarsko. Napsala to agentura AP.
Skvělý start Australian Open. Do druhého kole jde Muchová i Nosková
Linda Nosková a Karolína Muchová postoupily jako první české tenistky do 2. kola Australian Open. Turnajová třináctka Nosková porazila na tvrdých kurtech v Melbourne Lotyšku Darju Semenistou 6:3, 6:0. O šest míst níže nasazená Muchová zdolala Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3, 7:6.
„Extrémně podivná“ srážka rychlovlaků ve Španělsku má nejméně 39 obětí
Počet obětí po srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl na 39, uvedla španělská veřejnoprávní stanice RTVE s odkazem na policejní zdroje. Dříve záchranáři informovali o 21 mrtvých. Další desítky lidí utrpěly zranění.