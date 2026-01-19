Přeskočit na obsah
Benative
19. 1. Doubravka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Počet obyvatel v Číně se v roce 2025 snížil o tři miliony, klesá čtvrtým rokem

ČTK

Počet obyvatel v Číně vloni klesl o více než tři miliony lidí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na oficiální statistické údaje. Údaj tak klesal čtvrtým rokem po sobě.

Smutná žena, Čína, Číňanka - ilustrační foto.
ilustrační foto.Foto: Shutterstock
Reklama

Výrazně se snížil počet narozených dětí, ačkoliv vládní úřady se snaží porodnost v zemi podporovat. Mírně vzrostl počet úmrtí, což odráží stárnutí obyvatelstva.

Počet obyvatel v Číně klesl v roce 2025 o 3,39 milionu lidí. Údaj zůstal v loňském roce zhruba o pět milionů lidí nad hranicí 1,4 miliardy obyvatel.

Související

Počet narozených dětí v roce 2025 klesl v Číně lehce pod hranici osmi milionů. Ve srovnání s rokem 2024 tak byl nižší o 1,5 milionu dětí. Podle agentury AFP míra porodnosti v Číně klesla na minimum od roku 1949 a v loňském roce činila 5,63 dítěte na 1000 obyvatel. Počet úmrtí se meziročně zvýšil o zhruba 400 tisíc na 11,3 milionu zemřelých lidí.

Vláda se snaží porodnost podporovat a rozvolnila například politiku jednoho dítěte, kterou zavedla na konci 70. let. Cílem tehdy bylo naopak zmírnit populační růst.

Reklama
Reklama

Čína se v posledních letech potýká s nepříznivými demografickými trendy, jako je postupné stárnutí obyvatel. Z tohoto důvodu čínská vláda nařídila mimo jiné postupné zvyšování věku odchodu do důchodu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Macron holds a meeting on the institutional future of New Caledonia
Macron holds a meeting on the institutional future of New Caledonia
Macron holds a meeting on the institutional future of New Caledonia

ŽIVĚLídři EU se mimořádně sejdou kvůli Grónsku, zvažují krajní nátlak na USA

Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Předseda Evropské rady António Costa svolává kvůli poslednímu dění kolem Grónska mimořádný summit EU.

Brisbane International Tennis Tournament
Brisbane International Tennis Tournament
Brisbane International Tennis Tournament

Skvělý start Australian Open. Do druhého kole jde Muchová i Nosková

Linda Nosková a Karolína Muchová postoupily jako první české tenistky do 2. kola Australian Open. Turnajová třináctka Nosková porazila na tvrdých kurtech v Melbourne Lotyšku Darju Semenistou 6:3, 6:0. O šest míst níže nasazená Muchová zdolala Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3, 7:6.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama