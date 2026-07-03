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Zahraničí

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2645. Přes 50 tisíc lidí se stále pohřešuje

ČTK

Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 2645. Předchozí bilance činila 2595 mrtvých. Zraněno bylo 12 666 lidí a dalších přibližně 15 tisíc osob přišlo o střechu nad hlavou, napsaly s odvoláním na ministerstvo informací v pátek agentury Reuters a AFP. Podle OSN se zhruba 50 tisíc lidí stále pohřešuje.

Následky zemětřesení ve Venezuele. Snímek z 3. července 2026.
Následky zemětřesení ve Venezuele.Foto: REUTERS – Ricardo Arduengo
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Ničivé otřesy o síle 7,5 a 7,2 stupně zasáhly 24. června stát La Guaira na severu země. Ještě ve čtvrtek, osm dní po katastrofě, byl z trosek vyproštěn člověk.

Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová tentýž den uvedla, že pokračuje pátrání po přeživších a že Venezuela spolu s Mezinárodním měnovým fondem vytvoří fond o objemu 200 milionů dolarů (přes 4,2 miliardy korun), který poslouží k obnově zničených oblastí.

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Rodríguezová a venezuelské úřady čelí kritice, která záchranné a vyprošťovací práce označuje za nedostatečné. Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová v pátek před novináři v Panamě podle agentury AP řekla, že reakce vlády na zemětřesení odhalila její zásadní slabiny a že ona sama by se měla vrátit do vlasti, aby pomohla s „procesem transformace, zejména po této tragédii“.

Na místě pomáhají i čeští záchranáři.
Na místě pomáhají i čeští záchranáři.Foto: REUTERS – Ricardo Arduengo

Na severu Venezuely pracují od minulého týdne týmy záchranářů z více než dvaceti zemí, včetně Česka. Rodríguezová poděkovala za vyslání záchranných týmů, jmenovitě vyjádřila vděk americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a salvadorskému lídrovi Nayibu Bukelemu.

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Mohlo by vás zajímat: Záběry z Caraballedy ve státě La Guaira ukazují zřícené budovy po devastujícím zemětřesení ve Venezuele.

Záběry z Caraballedy ve státě La Guaira ukazují zřícené budovy po devastujícím zemětřesení ve Venezuele. | Video: Reuters
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