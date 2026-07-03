Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, pátrání pokračuje

Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, uvedla prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června stále pokračuje, dodala politička, podle níž živel zcela zničil 189 domů. Pohřešováno je několik desítek tisíc lidí.
Ničivé otřesy o síle 7,5 a 7,2 stupně zasáhly 24. června večer severovenezuelský stát La Guaira. Rodríguezová uvedla, že zemětřesení mimo jiné nepřežil skoro nikdo z úředních činitelů tohoto státu. Caracas podle ní okamžitě požádal o mezinárodní pomoc a nyní se dočkal asistence od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Společně s první zmíněnou institucí nyní Venezuela vytvoří fond o objemu 200 milionů dolarů (4,2 miliardy korun), který poslouží k obnově zničených oblastí, uvedla Rodríguezová.
Zároveň budou pokračovat pátrací a záchranné práce v naději na nalezení dalších přeživších. Dosud poslední vyproštění živého člověka z trosek oznámili záchranáři ve čtvrtek, osm dní po katastrofě. Rodríguezová uvedla, že ani při očekávaném vysokém počtu obětí nebudou lidé pohřbíváni do anonymních hromadných hrobů.
Na severu Venezuely pracují od minulého týdne týmy záchranářů z více než dvaceti zemí, včetně Česka. Rodríguezová poděkovala za vyslání záchranných týmů, jmenovitě vyjádřila vděk americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a salvadorskému lídrovi Nayibu Bukelemu.
Mohlo by vás zajímat: Záběry z Caraballedy ve státě La Guaira ukazují zřícené budovy po devastujícím zemětřesení ve Venezuele.
Vstávání za tmy a boj o poslední litry. Just z Moskvy popisuje benzinový šok
Novým zvykem Moskvanů se stalo velmi časné vstávání, aby stihli vystát frontu na benzin, popisuje aktuální ruskou realitu spolupracovník redakce v Moskvě Jiří Just. „V metropoli benzin pořád seženete, ale na východ od Moskvy už ne.“ O nedostatku pohonných hmot mluvil i Vladimir Putin a je to i hlavní téma hovorů mezi lidmi či na sociálních sítích. „Brblání je ale to jediné, co mohou Rusové dělat.“
Moucha není jen otravný hmyz. Věda ví, proč ji člověk nedokáže chytit a jak na ni vyzrát
Moucha domácí působí jako otravný, líný hmyz, který se bezcílně motá po kuchyni. Ve skutečnosti je to mimořádně úspěšný druh s citlivým čichem, rychlým zrakem a schopností najít potravu i na velkou vzdálenost. Právě proto ji doma nechceme: střídá odpad, výkaly i jídlo a může mechanicky přenášet choroboplodné zárodky.
ŽIVĚ Ukrajinský dron zasáhl civilní autobus, tvrdí Rusko. Seděli v něm zahraniční turisté
Ruské noční útoky v Kyjevě zničily velký sklad Ukrajinského červeného kříže s uloženým vybavením a humanitární pomocí v hodnotě 79 milionů hřiven (37 milionů Kč). Údery, které byly podle primátora hlavního města Vitalije Klička největší, jaké kdy ruské síly na metropoli podnikly, si podle poslední bilance vyžádaly nejméně 21 mrtvých a desítky zraněných.
Útok na Kyjev z Běloruska? Putin má jiný plán, udeří odjinud, varuje generál
Útok na Kyjev z Běloruska? Vladimir Putin zřejmě nechal takový plán vypracovat, podle šéfa ukrajinské armády Oleksandra Syrského má ale Kreml na stole pravděpodobnější a realističtější scénář. Vrchní velitel v rozhovoru pro stanici TSN popsal, kde by Rusové ve skutečnosti mohli udeřit, i to, zda se Kreml uchýlí k další vlně nucené mobilizace.
Švýcaři dál potvrzují, že jsou špička. Počtvrté za sebou jsou v osmifinále MS
Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play off ve Vancouveru Alžírsko 2:0. Cestu mezi 16 nejlepších týmů otevřeli v 10. minutě Breel Embolo a hned po změně stran Dan Ndoye, dva z deseti hráčů s africkými kořeny ve švýcarském týmu.