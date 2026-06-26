Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 589. Kolem 40 tisíc lidí se pohřešuje

Středeční zemětřesení připravila ve Venezuele o život 589 lidí, zraněných jsou skoro 3000, uvedla v pátek odpoledne SELČ prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Počet mrtvých se ve srovnání s předchozí bilancí více než zdvojnásobil. Pátrací a záchranné akce v zemi pokračují, uvádějí média.
Dříve během dne se hovořilo o podstatně nižším čísle. „Bohužel jsme dosud přijali přibližně 235 pacientů, kteří již nejevili známky života nebo kteří zemřeli po příjezdu do našich zdravotnických zařízení,“ sdělil Alvarado ve státní televizi. Předpokládá se ovšem, že skutečný počet obětí bude mnohem vyšší.
Jsou mezi nimi dva brazilští občané, muž s italským a venezuelským občanstvím a dva Číňané. Zahynulo také devět Portugalců a dalších 56 je pohřešovaných, uvedlo podle agentury AFP portugalské ministerstvo zahraničí.
Při zemětřeseních přišli o život tři Španělé, dalších 99 se pohřešuje, oznámil v pátek španělský ministr zahraničí José Manuel Albares. Čtyři španělští občané byli nalezení živí v troskách. „Pracujeme na tom, aby se k nim mohly dostat záchranné týmy,“ dodal Albares.
Šéf španělské diplomacie neupřesnil, zda mají dotyční občané dvojí občanství. K 1. lednu letošního roku ve Venezuele žilo 147 tisíc Španělů, vyplývá z údajů španělského ministerstva pro migraci. Španělsko na pomoc Venezuele vyčlenilo milion eur (24,3 milionu korun), oznámil Madrid.
Americká geologická služba už ve čtvrtek ráno odhadla, že obětí může být 10 až 100 tisíc. Webová stránka, zřízená pro sledování pohřešovaných osob a sdílená představiteli venezuelské opozice, uváděla po půlnoci SELČ více než 46 tisíc nezvěstných, napsala agentura Reuters s tím, že není schopna tyto informace nezávisle ověřit. Server určený pro hledání blízkých zmiňuje 41 700 nezvěstných, z nichž 5730 bylo nalezeno a 35 970 zůstává nadále pohřešovaných.
Venezuele pomůžou Spojené státy i Muskův SpaceX
Řada zemí včetně Česka přislíbila Venezuele pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Do latinskoamerické země dnes dorazily týmy z Chile, Dominikánské republiky, Salvadoru, Mexika a Švýcarska. Americká armáda v noci na pátek SELČ uvedla, že na logistickou podporu pátracím a záchranným operacím poskytne dvě vojenské lodě a také letadla a vrtulníky.
Spojené státy rovněž uvolní humanitární pomoc ve výši 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun), oznámilo ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí. Washington také přistoupil k dočasnému uvolnění sankcí a povolil transakce související s pomocí po zemětřesení, které by byly za normálních okolnostní zakázány.
Provozovatel satelitní sítě Starlink od společnosti SpaceX oznámil, že bude měsíc poskytovat novým i stávajícím zákazníkům v postižených oblastech bezplatné služby a že pracuje na rozmístění terminálů v nejzasaženějších místech ve snaze obnovit komunikační spojení.
Dvojice zemětřesení ze středečního večera měla podle seismologických center sílu 7,2 a 7,5 stupně a jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Nejpostiženější je pobřežní stát La Guaira, který se rozkládá u hlavního města Caracasu. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila v zemi stav nouze.
Zemětřesení patří ve Venezuele k nejsilnějším za více než 100 let. Nejtragičtější zemětřesení v historii amerického kontinentu a jedno z nejhorších neštěstí svého druhu vůbec postihlo v lednu 2010 Haiti. Půlminutové otřesy o síle sedmi stupňů si v nejchudší zemi západní polokoule vyžádaly podle odhadů přes 200 tisíc obětí.
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