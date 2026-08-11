Počet obětí zemětřesení v Kolumbii prudce roste, pod sutinami zůstaly stovky lidí

Nejméně 164 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii, uvedla v úterý agentura Reuters. Raněných jsou podle médií stovky. Počet obětí pravděpodobně ještě poroste, pokračuje totiž pátrání po nezvěstných, kterých je například ve městě Calí podle prezidenta jihoamerické země Abelarda de la Esprielly nejméně 188.
Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených zemětřesením. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu dosud žádný český občan v souvislosti s pondělním zemětřesením neobrátil. V dobrovolném cestovatelském systému Drozd ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Sdělil to v úterý mluvčí úřadu Adam Čörgö.
Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za mnoho let vyhlásila nouzový stav. Aktuálně se úřady a záchranáři zaměřují na pátrání po lidech, kteří pravděpodobně uvázli pod troskami zřícených budov.
Jedním z nejhůře zasažených měst je Pereira, vzdálená asi 55 kilometrů od epicentra zemětřesení o síle 7,4 stupně poblíž vesnice San José del Palmar v provincii Chocó. Místní úřady hlásily nejméně 66 mrtvých a 58 zřícených budov. Lidé jsou pravděpodobně uvězněni v 15 z nich.
V Calí, které se nachází asi 160 km jižně od Pereiry a asi 200 km od epicentra, se zřítilo 32 budov. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella milionové město navštívil a na tiskové konferenci na místě uvedl, že je tam pohřešováno 188 lidí.
„Veškeré naše úsilí se nyní zaměří na toto,“ řekl de la Espriella. Dodal, že vláda a místní úřady mobilizují všechny zdroje a i přes politické rozdíly spolupracují. Očekává se, že se k 600 již nasazeným vojákům připojí dalších 400. Pomáhat budou s pátracími a záchrannými operacemi.
Počet obětí v Calí mezitím dosáhl nejméně 85 a počet zraněných přibližně 700. Zřítily se tam tři nemocnice a asi 40 dalších budov.
Městské letiště, které se nachází na okraji velké oblasti pěstování kávy Eje Cafetero, pracuje se sníženou kapacitou. Calí je známé mnoha školami salsy a je oblíbenou turistickou destinací, a to i pro návštěvníky z Evropy.
Další oběti zemětřesení hlásí města Manizales, Quibdó či Medellín.
Zemětřesení o síle 7,4 stupně postihlo oblast v pondělí v 07:34 místního času (14:34 SELČ). Ohnisko bylo v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté byl zaznamenán v téže oblasti následný otřes o síle 4,6 stupně. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru a v Panamě. Otřesy byly dnes cítit také ve Venezuele, kterou v červnu zasáhlo zemětřesení, jež si vyžádalo přes 6000 obětí.
Chocó, oblast obklopující epicentrum zemětřesení, je jednou z nejchudších a nejvíce zanedbávaných oblastí Kolumbie, často sužovanou konflikty ozbrojených skupin. Velká část Choca je dostupná pouze lodí nebo letadlem.
Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že poskytne 15,5 milionu dolarů (téměř 327 milionů korun) na nouzové ubytování, potraviny a další pomoc. Vlády z celé Latinské Ameriky se také přihlásily, aby pomohly.
Evropská unie poskytuje finanční prostředky a podporuje záchranné operace po zemětřesení, uvedla dnes šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová. EU podle ní mimo jiné mobilizovala satelitní službu Copernicus na podporu záchranných a humanitárních operací.
Mohlo vám uniknout: Ukrajinskou armádu plní vojáci z překvapivé země. Domů se vrací jen zlomek
Kvůli klimatickým změnám se motýli v přírodě přesouvají do jiných lokalit
Na klimatické změny reagují i motýli, v přírodě se přesouvají do jiných lokalit. Vadí jim vysoké teploty, sucho nebo třeba časný nástup oteplování po zimě. Vyplývá to z mezinárodní studie vědců, na níž se podíleli i čeští experti. Analyzovali 1758 druhů motýlů ve 105 zemích. Zjistili, že 80 procent přesunů motýlů souvisí s klimatickými změnami.
V Kongu počet obětí eboly překročil hranici dvou tisíc, uvádějí agentury
Počet potvrzených obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici dvou tisíc. Podle nejnovějších údajů konžského ústavu veřejného zdraví, které získaly agentury AP a Reuters, v zemi zemřelo 2011 lidí a potvrzeno bylo 4381 případů nákazy. Zdravotníci současnou epidemii označují za nejrychleji se šířící epidemii eboly, jaká byla dosud zaznamenána.
Neuvěřitelná Trumpova lest. Při odletu ze summitu NATO se ukryl v kontejneru na jídlo
Americký prezident Donald Trump se při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One.
D1 na 30. kilometru směrem na Prahu uzavřela nehoda několika aut. Zasahuje vrtulník
Dálnice D1 je zhruba na 30. kilometru ve směru na Prahu uzavřená kvůli nehodě několika aut, zřejmě dvou osobních a nákladního. Podle policie utrpěli zranění zřejmě tři lidé, záchranná služba vyslala i vrtulník. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.
Neplánovaná odbočka do trafiky vynesla čtvrt miliardy. Pár z Francie vyhrál v loterii 10 milionů eur
Když jim v restauraci nezvedli telefon, udělali si francouzští partneři krátkou zastávku v trafice. Vsazený tiket jim nakonec přinesl deset milionů eur a podle vlastních slov jim otevřel cestu k většímu klidu i plánům do budoucna.