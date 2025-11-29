Zahraničí

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, nejvíce zasažen je jih země

ČTK ČTK
Aktualizováno před 55 minutami
Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, uvedla dnes ráno s odvoláním na mluvčího vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 145 obětí. Povodně zasáhly zejména jih této asijské země. Jak začala voda ustupovat, ukazuje se i devastace, kterou způsobila.
Povodně v Thajsku. Foto z 25. listopadu 2025.
Povodně v Thajsku. Foto z 25. listopadu 2025. | Foto: Reuters

Záplavy, které Thajsko kvůli silným dešťům zasáhly od minulého víkendu, postihly ve 12 jižních provinciích na 3,6 milionu obyvatel, uvedl v pátek thajský úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof.

Voda podle agentury AP začala v některých místech opadávat, což umožnilo záchranářům lepší přístup do obydlených oblastí. Jedním z nejvíce zasažených míst je provincie Songchlá, která sousedí s Malajsií. Úřady tam už v pátek registrovaly nejméně 100 mrtvých.

Související

Jihovýchodní Asii postihly rozsáhlé povodně, vyžádaly si už 50 obětí

Thajsko, povodeň, záplava

Premiér Anutin Čánvirakun v této provincii na začátku týdne vyhlásil stav nouze, který platí i pro největší město na jihu země Chat Jaj. Ministerstvo zdravotnictví tam nechalo zřídit osm polních nemocnic, aby pomohly místní nemocnici, která nemohla fungovat naplno.

Videa a fotografie ze zasažených oblastí ukazují poničené silnice, převrácené automobily nebo domácí spotřebiče a trosky odnesené povodňovou vodou, jak se hromadí podél silnic.

 
Mohlo by vás zajímat

Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné

Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné

Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

Tisíce lidí opět demonstrovaly v Tbilisi. Protesty trvají rok, Gruzínci chtějí do EU

Tisíce lidí opět demonstrovaly v Tbilisi. Protesty trvají rok, Gruzínci chtějí do EU
Aktuálně.cz zahraničí Thajsko Asie a Pacifik záplavy sesuv půdy oběť úmrtí

Právě se děje

před 2 minutami
Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné

Zločince by mohly pomáhat kriminalistům vypátrat štěnice, ty skutečné

Tento hmyz by se tak mohl změnit z obávaného parazita na postrach zločinců.
před 10 minutami
Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu.
před 13 minutami
Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

Devatenáctiletá studentka prvního ročníku vysoké školy chtěla odletět z Bostonu do Texasu, aby překvapila svou rodinu na Den díkůvzdání.
před 18 minutami
Tisíce lidí opět demonstrovaly v Tbilisi. Protesty trvají rok, Gruzínci chtějí do EU

Tisíce lidí opět demonstrovaly v Tbilisi. Protesty trvají rok, Gruzínci chtějí do EU

Lidé si připomněly 365 dní nepřetržitých protestů proti rozhodnutí vlády zastavit rozhovory o vstupu jihokavkazské země do Evropské unie.
před 35 minutami
"Asistence roku" baví NHL. Zraněný hráč se belhal na střídačku, po cestě ukradl puk

"Asistence roku" baví NHL. Zraněný hráč se belhal na střídačku, po cestě ukradl puk

Kyle Palmieri se v obrovských bolestech belhal z ledu na střídačku. Přesto dokázal pro Islanders přichystat gólovou trefu.
před 1 hodinou
Čistíte si zuby po snídani? Není to úplně nejšťastnější načasování, varuje stomatolog

Čistíte si zuby po snídani? Není to úplně nejšťastnější načasování, varuje stomatolog

I ten nejpoctivější čistič zubů může dělat chyby, které zbytečně kazí výsledek. A některé z nich jsou překvapivě běžné.
před 2 hodinami
Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Tykačovy elektrárny vyrábí přes desetinu elektřiny v Česku. Pokud by se země bez nich neobešla, stát začne jejich provoz dotovat.
Další zprávy