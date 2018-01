před 2 hodinami

Počet obětí úterních záplav v Kalifornii se zvýšil na 19, stále se pohřešuje pět lidí. V neděli to uvedla agentura AP. Nejvíc postiženo je devítitisícové město Montecito v okrese Santa Barbara. Devatenáctou nalezenou obětí je Morgan Coreyová (25). Prudký příliv bahna zničil 65 budov a 450 staveb poškodil. Postiženo je území o velikosti více než 77 kilometrů čtverečních a do pátrání po nezvěstných a do odklízecích prací bylo nasazeno 2100 lidí z místních, státních i federálních agentur. Úterní neštěstí následovalo krátce po ukončení dlouhého boje s požárem Thomas, který zničil přes 1000 domů a spálil území 1140 kilometrů čtverečních.

