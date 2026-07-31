Počet obětí výbuchu v pákistánském dole vzrostl na nejméně 32

Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na předměstí Kvéty na jihozápadě Pákistánu vzrostl na nejméně 32. Deset horníků zůstává nadále uvězněno pod zemí, sdělil v pátek podle agentury AP důlní inspektor Ghání Balúč. Záchranné práce pokračují, nicméně podle úřadů naděje na záchranu pohřešovaných klesá. Předchozí bilance uváděla 11 obětí a 31 v dole uvázlých horníků.
Těla sedmi horníků byla nalezena několik hodin po explozi, kterou zřejmě způsobil nahromaděný metan. Později bylo objeveno dalších 25 těl. Záchranná operace bude podle Balúče pokračovat, dokud nebude nalezeno zbylých deset horníků.
"Šance na nalezení někoho živého se po explozích metanu snižují, protože hladina kyslíku klesá na nulu. Záchranáři navíc postupují uvnitř dolu opatrně," uvedl dříve inspektor.
V pákistánském uhelném průmyslu dochází ke smrtelným nehodám často, zejména v Balúčistánu, kde v mnoha dolech chybí odpovídající větrání, systémy monitorování plynů a další základní bezpečnostní opatření. Horníci a odborové organizace už dlouho obviňují majitele dolů, že nedodržují bezpečnostní předpisy ani neposkytují odpovídající ochranné pomůcky.
Balúčistán, jehož je Kvéta hlavním městem, je největší, ale zároveň nejméně rozvinutou pákistánskou provincií, kde jsou nezaměstnanost a chudoba velmi rozšířené. Navzdory rizikům a nízkým mzdám jsou tisíce horníků závislé na uhelném průmyslu jako na zdroji obživy.
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