Počet obětí úterní hromadné nehody na dálnici v Bulharsku vzrostl na 12

V nemocnici v bulharském Slivenu ve čtvrtek zemřel muž, který tam byl převezen po úterní hromadné dopravní nehodě. Celkový počet obětí tak vzrostl na 12, napsala bulharská tisková agentura BTA. Úřady v úterý informovaly o 11 mrtvých, čímž korigovaly dřívější vyjádření ministryně zdravotnictví Kati Ivkovové, která hovořila o 12 obětech již v den nehody.
Nehoda, při níž havarovalo 86 vozidel, se odehrála na dálnici Trakija na jihovýchodě země. Celkem zemřelo 12 lidí, dalších pět desítek zraněných bylo převezeno do několika nemocnic. Podle předběžného vyšetřování byly příčinami nehody snížená viditelnost, mokrá vozovka a nepřiměřená rychlost.
Bulharská vláda ve čtvrtek oznámila, že stát plně pokryje léčebné výlohy zraněných, uvedla BTA. Rada ministrů ve středu rozhodla, že příbuzní obětí obdrží jednorázovou finanční pomoc ve výši 8000 eur (asi 195.000 Kč).
Celkem 567 lidí po celém Bulharsku darovalo krev v rámci kampaně na pomoc zraněným, řekla BTA zástupkyně generálního ředitele bulharského Červeného kříže Nadežda Todorovská. V Sofii to bylo 397, přičemž další dvě stovky lidí darovat nemohly, jelikož centra neměla dostatečné kapacity. Todorovská vyzvala, aby lidé krev darovali pravidelně, jelikož tak bude zajištěna odpovídající zásoba pro případ podobných nehod.
Úterní tragédie zdůrazňuje přetrvávající problémy s bezpečností silničního provozu v Bulharsku. Podle údajů nedávno zveřejněných Evropskou komisí má země nejvyšší míru úmrtnosti na silnicích v EU, a to 71 mrtvých na milion obyvatel, ve srovnání s 19 ve Švédsku, kde je míra nejnižší.
V Česku je toto číslo 44. Loni celkem přišlo na bulharských silnicích o život 456 lidí, což je o pět procent méně než v předchozím roce a o 27 procent méně než v roce 2019, poznamenala AFP. Zatímco počet úmrtí od roku 2019 klesá, počet zraněných se v zemi pohybuje v tisících.
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