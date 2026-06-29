Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele vzrostl na nejméně 1719

Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než pět tisíc utrpělo zranění, oznámil v pondělí podle tiskových agentur předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. Ten naposledy o víkendu hovořil o 1450 obětech a 3150 zraněných. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují.
Podle expertů, které v pondělí citoval deník The New York Times (NYT) může trvat několik týdnů, než bude znám skutečný rozsah této tragédie.
Rodríguez v pondělí také podle BBC řekl, že desítky tisíc lidí se po zemětřesení pohřešují. Podle pátečního odhadu úřadu OSN je pohřešováno asi 50.000 lidí.
Šéf parlamentu v pondělí na tiskové konferenci rovněž uvedl, že místním pomáhá na 3320 záchranářů ze zahraničí a 140 speciálně vycvičených psů. O víkendu záchranáři vyprostili 33 přeživších a v pondělí ráno se jim podařilo po téměř dvoudenní operaci dostat z trosek dalšího živého člověka. Šance na přežití v troskách jsou už nyní ale podle expertů mizivé, i když ne vyloučené.
Sever Venezuely zasáhla minulý týden 24. června asi v šest večer místního času (o půlnoci na čtvrtek SELČ) krátce po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně. Nejvíce zasažen byl stát La Guaira a venezuelská metropole Caracas. Od středy v této oblasti následovaly podle BBC stovky dalších malých otřesů, z nichž většina měla sílu nižší než tři stupně, ale v pondělí ráno krátce po 7:00 místního času (13:00 SELČ) zasáhlo Caracas a stát La Guaira zemětřesení o síle 4,6 stupně.
Podle předběžného rychlého odhadu amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) bylo při středečním zemětřesení ve Venezuele zničeno či poškozeno na 58.870 budov, napsala v pondělí agentura EFE. Odhad NASA vychází ze satelitních snímků postižené oblasti pořízených den po zemětřesení.
Šéf parlamentu Rodríguez v neděli hovořil o 189 zcela zřícených budovách a 774 částečně zřícených.
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