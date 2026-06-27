Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 1430

Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele vzrostl na nejméně 1430, zraněných je podle aktualizovaných údajů zatím evidováno 3238. O střechu nad hlavou přišlo 3142 lidí. Ve státní televizi VTV to dnes sdělil předseda parlamentu Jorge Rodríguez, píše agentura Reuters. Předchozí bilance, kterou Rodríguez oznámil v pátek, uváděla 920 mrtvých.
Venezuelské rodiny ovšem podle agentury AP k dnešnímu ránu nahlásily nejméně 68.900 pohřešovaných. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dnes uvedla, že zemětřesení by mohlo mít dopad na 6,76 milionu lidí, z nichž dva miliony žijí v hlavním městě Caracas.
Zemětřesení podle odhadů Rozvojového programu OSN (UNDP) způsobilo materiální škody ve výši 6,7 miliardy dolarů (přibližně 142 miliard Kč), což odpovídá šesti procentům hrubého domácího produktu země. Odhad vychází ze seismického modelování, satelitních snímků a dat týkajících se počtu populace. Zahrnuje ztráty na majetku, včetně obytných budov, nicméně se nevztahuje na širší ekonomické dopady, uvedl podle agentury AFP v dnešním prohlášení program OSN.
Dvojice zemětřesení ze středečního večera místního času měla podle seismologických center sílu 7,2 a 7,5 stupně a jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Do Venezuely již dorazilo více než 1600 záchranářů ze zahraničí, kteří pomohou pátrat po přeživších. Zapojí se také sedm desítek záchranářů a osm cvičených psů z českého specializovaného týmu USAR na vyprošťování lidí ze sutin.
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