Počet obětí požáru komplexu v Hongkongu vzrostl na 128, úřady zatkly osm lidí

Obrovský požár, který stále zuří v bytovém komplexu v Hongkongu, si dosud vyžádal nejméně 55 mrtvých, téměř 300 lidí se pohřešuje. Podle policie mohl vzniknout kvůli „hrubě nedbalému“ postupu stavební firmy, která používala nebezpečné materiály.
Ve čtvrtek ráno policie prohledala kanceláře firmy, která zajišťovala údržbu komplexu, a zabavila dokumenty, jež se vztahují k Wang Fuk Court, společnost na žádost o komentář nereagovala.
Na záběrech z místa bylo vidět plameny šlehající z nejméně dvou dvaatřicetipatrových věží zahalených do zelené stavební sítě a bambusového lešení. Bambusové lešení, tradiční prvek čínského stavitelství, podléhá v Hongkongu od března postupnému zákazu z bezpečnostních důvodů.
Aktualizováno před 57 minutami
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu, který vypukl ve středu, vzrostl na 128. Vedení města podle agentury Reuters oznámilo, že záchranné práce už skončily a že přibližně 200 lidí je stále nezvěstných. Protikorupční úřad v souvislosti s incidentem zadržel dalších osm lidí, dodala agentura AFP.

Požár se rozhořel ve středu kolem 13:00 SEČ a zachvátil sedm z osmi patrových budov v komplexu Wang Fuk Court z 80. let minulého století, kde je asi 2000 bytových jednotek, v nichž bydlelo na 4800 lidí.

Na hašení se podle agentury AP podílelo více než 2300 hasičů a záchranářů. Úřady uvedly, že po zhruba 200 lidech se stále pátrá a 79 dalších bylo zraněno. Zranění utrpělo i 12 hasičů, z toho jeden zůstává ve vážném stavu. Jeden hasič při zásahu zahynul, napsaly dříve agentury.

Šéf hongkongské bezpečnosti Chris Tang nevyloučil, že by mohla být nalezena další těla. Zároveň dodal, že ze všech obětí bylo identifikováno pouze 39 mrtvých. Přeživším dnes pomáhaly stovky dobrovolníků, které třídily a rozdávaly věci od plen až po teplé jídlo. Naproti komplexu také zřídily podpůrný tábor pro vysídlené obyvatele.

Panuje podezření, že některé materiály na vnějších stěnách výškových budov nesplňovaly požární normy, což umožnilo neobvykle rychlé šíření ohně. Policie také uvedla, že u oken na každém patře našla polystyren, který je vysoce hořlavý.

Požární alarm nefungoval

Zástupci města k tomu dodali, že požární alarm v zasažených budovách nefungoval správně. Oheň podle Tanga vypukl na spodní části bambusového lešení na jedné z budov a poté se rychle rozšířil, když začal hořet polystyren.

Úřady už ve středu pozdě večer SEČ zadržely tři muže ve věku od 52 do 68 let pro podezření z neúmyslného zabití. Šlo o dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti.

Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc

Policisté také prohledali kancelář společnosti, která měla na starosti renovace v komplexu. Protikorupční úřad oznámil zadržení dalších sedmi mužů a jedné ženy ve věku od 40 do 63 let. Šlo o dva vedoucí pracovníky projekční kanceláře odpovědné za renovaci, dva vedoucí stavby, tří subdodavatele lešení a jednoho zprostředkovatele.

Hongkongská vláda slíbila zřídit fond ve výši 300 milionů hongkongských dolarů (přes 805 milionů Kč) na pomoc obyvatelům a vyšší desítky milionů zaslaly i čínské firmy.

Středeční incident je nejtragičtější od roku 1948, kdy při požáru skladu zahynulo 176 osob. Reuters připomíná i požár londýnské Grenfell Tower v roce 2017, kdy zemřelo 72 lidí.

Aktualizováno před 9 minutami
