Počet obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na 903, tisíce lidí se pohřešují

Na nejméně 903 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál, uvedl dnes podle agentury Reuters nepálský úřad pro zvládání katastrof.
V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himálajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů přinejmenším 16 lidí.
Podle posledních údajů je v Nepálu aktuálně pohřešováno 2502 osob, včetně 592 cizinců. Čínské úřady informovaly o 546 pohřešovaných, včetně 261 cizinců.
Mezi pohřešovanými v Nepálu je i 933 pracovníků, kteří byli v oblasti zaměstnáni při několika hydroenergetických projektech na řekách zasažených povodní.
Již několikátým dnem pokračují záchranářské práce, jejichž cílem je vyprostit více než 100 pracovníků uvízlých v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. V sobotu se jim podařilo začít do jednoho z tunelů dodávat potrubím vzduch. Do tunelu také vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili čtyři otvory, kterými se mají dovnitř spustit záchranáři.
Nepálské úřady oznámily, že začaly do země pohřbívat některé ze stovek obětí, a to poté, co byly u pozůstatků provedeny testy DNA. Hroby byly řádně označeny, aby rodiny mohly těla později vyzvednout k tradiční kremaci v souladu s hinduistickou vírou. Současné pohřby jsou tedy považovány za dočasné řešení uložení těl obětí, píše agentura AFP.
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