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Zahraničí

Počet obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na 903, tisíce lidí se pohřešují

ČTK
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Na nejméně 903 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál, uvedl dnes podle agentury Reuters nepálský úřad pro zvládání katastrof.

FILE PHOTO: Aftermath of devastating flash floods and mudslides in Nepal
Záběr z dronu zachycuje poškozené budovy a domy pokryté blátem v blízkosti řeky Likhu po smrtících bleskových povodních a sesuvů půdy v Devighatu v okrese Nuwakot v Nepálu.Foto: REUTERS – Athit Perawongmetha
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V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himálajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů přinejmenším 16 lidí.

Podle posledních údajů je v Nepálu aktuálně pohřešováno 2502 osob, včetně 592 cizinců. Čínské úřady informovaly o 546 pohřešovaných, včetně 261 cizinců.

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Mezi pohřešovanými v Nepálu je i 933 pracovníků, kteří byli v oblasti zaměstnáni při několika hydroenergetických projektech na řekách zasažených povodní.

Již několikátým dnem pokračují záchranářské práce, jejichž cílem je vyprostit více než 100 pracovníků uvízlých v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. V sobotu se jim podařilo začít do jednoho z tunelů dodávat potrubím vzduch. Do tunelu také vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili čtyři otvory, kterými se mají dovnitř spustit záchranáři.

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Nepálské úřady oznámily, že začaly do země pohřbívat některé ze stovek obětí, a to poté, co byly u pozůstatků provedeny testy DNA. Hroby byly řádně označeny, aby rodiny mohly těla později vyzvednout k tradiční kremaci v souladu s hinduistickou vírou. Současné pohřby jsou tedy považovány za dočasné řešení uložení těl obětí, píše agentura AFP.

V Nepálu se pohřešují stovky cestovatelů. Mezi 291 nezvěstnými jsou cizinci | Video: X/iNikhilsaini
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