Počet obětí neštěstí na jezeře v ZImbabwe stále roste

Na 68 vzrostl počet obětí nehody přetíženého trajektu, který se na začátku týdne převrátil na jezeře Kariba v Zimbabwe. Poslední bilance 46 mrtvých se zvýšila po vyproštění 22 dalších těl, informovala v sobotu policie tohoto jihoafrického státu.
Loď, která se na jezeře kvůli silnému větru převrátila v úterý, měla přepravní kapacitu 90 lidí. Podle dřívějšího prohlášení zimbabwské civilní ochrany bylo ovšem na palubě 114 dospělých cestujících a pět členů posádky. Vyplývá to z počtu prodaných jízdenek. Na lodi ale mohly být děti, které nepotřebují jízdenky a proto nemusely být započítány.
Jezero Kariba, které tvoří část hranice mezi Zimbabwe a Zambií, je co do objemu největším umělým jezerem na světě. Vzniklo na přelomu 50. a 60. let minulého století vybudováním přehrady na řece Zambezi, v důsledku čehož se údolí pomalu naplnilo vodou. Obrovské jezero je dnes více než 200 kilometrů dlouhé a místy až 40 kilometrů široké.
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