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Zahraničí

Počet obětí eboly v Kongu stoupl na 1850, nemoc se rychle šíří

ČTK

Počet obětí eboly v Kongu k pátku stoupl na 1850, zatímco počet potvrzených případů dosáhl 4053. Informovala o tom v pátek agentura Reuters s odkazem na konžské úřady. Čtvrteční bilance činila 1801 mrtvých a 3973 potvrzených případů. Nemoc se rychle šíří.

Aid agencies intensify efforts to contain Ebola outbreak in Mongbwalu, DR Congo
Nynější šíření eboly způsobuje kmen viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba. (Ilustrační foto)Foto: REUTERS – Gradel Muyisa Mumbere
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Epidemie byla ve středoafrické zemi vyhlášena 15. května. Nákaza se rozšířila z provincie Ituri do Severního a Jižního Kivu, Horní Uele a Tshopo a zasáhla i sousední Ugandu.

Nynější šíření eboly způsobuje kmen viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba. Reakci na epidemii brzdí zpoždění při sledování kontaktů, obtížný přístup do postižených oblastí, nedůvěra místních komunit a násilí ze strany ozbrojených skupin i některých obyvatel.

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Nejnovější epidemie si vybírá oběti rychleji než jakákoli předchozí, včetně epidemie z let 2014 až 2016, kdy bylo hlášeno 28 tisíc případů nákazy, z nichž více než 11 tisíc lidí zemřelo. Tehdy trvalo asi osm měsíců, než počet úmrtí dosáhl 1000.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

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