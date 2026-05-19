19. 5.
Počet obětí eboly v Kongu prudce roste, varuje šéf WHO

ČTK

Epidemii eboly dosud v Kongu dosud podle odhadů podlehlo již celkem 131 z celkem 513 podezřelých případů. Informovala o tom v úterý agentura AFP, která se odvolává na konžského ministra zdravotnictví Samuela Rogera Kambu. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) uvedl, že je rozsahem epidemie a jejím šířením hluboce znepokojen.

Congo tightens health screening at the Barrier border following confirmation of an Ebola outbreak involving the Bundibugyo strain, in Goma
Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyhlásilo vypuknutí eboly v Kongu a sousední Ugandě za kontinentální stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Vyhlášení umožňuje africkému CDC se sídlem v Etiopii mobilizovat dodatečné zdroje, včetně týmů pro reakci na mimořádné události a operací dohledu. (Kongo, pondělí 18. května)Foto: REUTERS
Podle dřívějších údajů bylo při epidemii na východě této středoafrické země hlášeno 91 úmrtí ze 350 podezřelých případů. WHO varovala, že šíření eboly je mimořádně rychlé a představuje vážnou hrozbu pro region.

WHO na úterý svolala zasedání krizového výboru, který bude situaci kolem šíření nákazy v Kongu řešit.

Mluvčí organizace to uvedl dva dny poté, co šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil epidemii za mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. „Neudělal jsem to lehkovážně. Jsem hluboce znepokojen rozsahem a rychlostí šíření epidemie,“ řekl v úterý ke svému nedělnímu rozhodnutí.

Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyhlásilo vypuknutí epidemie eboly v Kongu a sousední Ugandě za kontinentální stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Vyhlášení umožňuje africkému CDC se sídlem v Etiopii mobilizovat dodatečné zdroje, včetně týmů pro reakci na mimořádné události a operací dohledu.

CDC vyjádřilo hluboké znepokojení nad vysokým rizikem regionálního šíření v důsledku intenzivního přeshraničního pohybu obyvatelstva, mobility související s těžební činností a nejistoty v zasažených oblastech. Mezi rizikové faktory patří také slabá opatření v oblasti prevence a kontroly infekcí a blízkost zasažených oblastí ke Rwandě a Jižnímu Súdánu.

Šéf afrického CDC Jean Kaseya upozornil, že ohnisko nákazy se nachází v jednom z nejsložitějších operačních prostředí na kontinentě. Oblast se vyznačuje nejistotou, mobilitou obyvatelstva, křehkými zdravotnickými systémy a omezenou dostupností lékařských opatření proti virové nemoci ebola kmene Bundibugyo. Africké CDC s WHO úzce spolupracuje na posílení koordinace.

Epidemii eboly způsobuje v tomto případě kmen Bundibugyo, proti kterému neexistuje specifická vakcína ani cílená léčba. Ochrana se tak opírá zejména o rychlé vyhledávání případů, izolaci nemocných a důsledná hygienická opatření. Virus se přenáší přímým kontaktem s tělními tekutinami nakažených osob a počáteční příznaky mohou připomínat například chřipku či malárii, což ztěžuje včasné odhalení nákazy.

Nehoda autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích.

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem, 15 lidí se zranilo

V pražských Záběhlicích se v úterý dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři zraněné rozvezli do nemocnic. Na síti X to uvedla záchranná služba. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu.

