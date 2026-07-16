Počet obětí dvou zemětřesení ve Venezuele vzrostl na téměř pět tisíc

Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, vzrostl na nejméně 4829. Počet zraněných zůstává na 16.740, stejně jako počet lidí bez domova, kterých je 17 907, napsala dnes s odkazem na předsedu tamního parlamentu Jorgeho Rodrígueze agentura Reuters. Úterní bilance uváděla 4734 mrtvých.
Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je stát La Guaira. Stovky budov se zřítily, včetně celých obytných komplexů.
Bezprostředně po katastrofě začaly ostatní země nabízet svou pomoc a vysílat záchranné týmy. Česko 28. června vyslalo USAR tým, který během osmi dnů prohledal okolo 40 budov a vyprostil pět mrtvých.
Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadů a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali hlavně dobrovolníci a místní. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová odmítla kritiku vlády a uvedla, že její kabinet reaguje na katastrofu ze všech sil.
Caracas 8. července požádal několik zemí, aby uvolnily venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí, včetně zlata uloženého v britské centrální bance.
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