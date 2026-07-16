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Zahraničí

Počet obětí dvou zemětřesení ve Venezuele vzrostl na téměř pět tisíc

ČTK

Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, vzrostl na nejméně 4829. Počet zraněných zůstává na 16.740, stejně jako počet lidí bez domova, kterých je 17 907, napsala dnes s odkazem na předsedu tamního parlamentu Jorgeho Rodrígueze agentura Reuters. Úterní bilance uváděla 4734 mrtvých.

Vigil for people affected by earthquakes, in Valencia
Pieta za oběti zemětřesení ve Venezuele (24. června 2026).Foto: REUTERS – Juan Carlos Hernandez
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Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je stát La Guaira. Stovky budov se zřítily, včetně celých obytných komplexů.

Bezprostředně po katastrofě začaly ostatní země nabízet svou pomoc a vysílat záchranné týmy. Česko 28. června vyslalo USAR tým, který během osmi dnů prohledal okolo 40 budov a vyprostil pět mrtvých.

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Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadů a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali hlavně dobrovolníci a místní. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová odmítla kritiku vlády a uvedla, že její kabinet reaguje na katastrofu ze všech sil.

Caracas 8. července požádal několik zemí, aby uvolnily venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí, včetně zlata uloženého v britské centrální bance.

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Záběry z Caraballedy ve státě La Guaira ukazují zřícené budovy po devastujícím zemětřesení. | Video: Reuters
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