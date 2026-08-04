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Zahraničí

Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125

ČTK

Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125, uvedl v úterý podle agentury Reuters předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. V nemocnicích bylo ošetřeno téměř 61 tisíc lidí. Počet obětí uváděný před dvěma týdny činil 5278. Podle OSN by jich mohlo být až 50.000, některé odhady však hovoří spíše o čísle blížícím se 10 tisíc.

Aftermath of earthquakes in Venezuela
Letecký pohled na budovy zničené po zemětřeseních v Caraballedě ve státě La Guaira ve Venezuele, 29. června 2026Foto: Pool – MIGUEL MEDINA
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Dosud se podařilo odstranit 16,5 procenta trosek vzniklých při zemětřesení, jak ukazuje graf zveřejněný Rodríguezem na Telegramu.

Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla 24. června především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je pobřežní stát La Guaira. V tamních provizorních táborech zřízených na stadionech, náměstích a chodnících se stále tísní bezmála 20.000 lidí. Podle oficiálních údajů bylo poškozeno více než 850 budov a 190 se zcela zřítilo.

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Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová se v televizním přenosu v polovině července zavázala, že vláda do prosince poskytne zasaženým obyvatelům 4000 bytů, které se budou předávat každý měsíc. V příštím roce pak slíbila přes 10.000 bytů.

Přibližně 200 rodin už podle ní získalo byty v komplexu sociálního bydlení. "Jsou to okamžiky radosti uprostřed utrpení těch, kteří se stali přímými oběťmi dvojitého zemětřesení," řekla podle AFP dojatě.

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Venezuela bude podle oficiálních odhadů potřebovat přibližně 25.000 bytů pro ty, kteří kvůli katastrofě přišli o střechu nad hlavou.

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