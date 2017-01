Počet nezletilých migrantů, kteří připluli do Itálie, se zdvojnásobil. Ohrožené jsou hlavně dívky

před 22 minutami

Do Itálie loni po Středozemním moři doplulo dvakrát více nezletilých migrantů bez doprovodu rodičů než v roce 2015. Informoval o tom UNICEF. Celkem dětí a mladistvých bez doprovodu ze severní Afriky do jižní Evropy dorazilo 25 800. "Je to alarmující trend," řekl koordinátor nouzové pomoci UNICEF Lucio Melandri. Většina nezletilých jsou podle UNICEF chlapci ve věku 15 až 17 let a pocházejí hlavně z Eritreje, Egypta, Gambie a Nigérie. Kromě chlapců připlouvaly loni na člunech s migranty do Itálie častěji také dívky, které jsou podle UNICEF obzvlášť ohrožené. "Několik dívek, se kterými UNICEF hovořil v Palermu, tvrdilo, že byly nuceny k prostituci, aby zaplatily náklady za přepravu," uvedl fond

autor: ČTK