Nelegálních přechodů z Mexika do USA ubylo, na začátku roku počet klesl o 40 procent

před 1 hodinou

Počet imigrantů, kteří do Spojených států nelegálně přicházejí z Mexika, klesl od ledna do února o 40 procent. Ve čtvrtek to uvedl ministr pro vnitřní bezpečnost John Kelly. Ten také řekl, že podle úřadu, který data zpracoval, počet zadržených v tomto období obvykle stoupá. K poklesu došlo po nástupu Donalda Trumpa do funkce 20. ledna. Ten z imigrační politiky učinil jeden z hlavních bodů svého programu již v průběhu prezidentské kampaně. Čerstvě zvolený prezident nařídil vybudovat podél hranice s Mexikem zeď dlouhou zhruba 3200 kilometrů. Trump též přislíbil deportovat mnohé z odhadovaných 11 milionů imigrantů, kteří v USA přebývají nelegálně, což může být další důvod poklesu.

autor: ČTK