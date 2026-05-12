Počet migrantů vrácených z EU do zemí původu vzrostl o 21 procent

Evropská unie do zemí původu loni navrátila více migrantů. Jejich počet meziročně vzrostl o 21 procent, uvedl v úterý evropský statistický úřad Eurostat. O sedm procent přibylo také lidí, jimž unijní země odepřely vstup. EU se předloni shodla na dlouho diskutovaném migračním paktu, který má mimo jiné urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl.
Za celý loňský rok se do zemí původu podařilo vrátit 135 460 lidí, zatímco v roce 2024 to bylo 112 040 žadatelů o azyl. Nejvíce jich zamířilo do Turecka (13 405), Gruzie (10 475), Sýrie (8370) a Albánie (8020). Nejaktivnější zemí v navracení migrantů bylo Německo následované Francií a Švédskem.
Příkaz k opuštění EU dostalo loni 491 950 lidí, o 5,8 procenta více než v roce 2024.
Nová migrační pravidla, která vstoupí v platnost letos v červnu, počítají kromě efektivnějších návratů také s přísnějšími kontrolami na hranicích. Loni přitom vzrostl počet lidí, které úřady odmítly vpustit přes vnější hranice EU, na 132 600, což je o 7,1 procenta více než předloni.
Počet přistěhovalců, u nichž úřady zjistily nelegální pobyt v EU, za loňský rok klesl o 21,7 procenta na 719 325.
Mohlo by vás také zajímat: Může nám unie vnutit migranty? Babiš odmítl migrační pakt, ale expert varuje
Střelba v Massachusetts. Útočníka s puškou zastavili policista a bývalý mariňák
Ve středu 11. května odpoledne otřásla klidnou částí Cambridge masivní střelba. Šestačtyřicetiletý Tyler Brown z Bostonu zahájil palbu z útočné pušky na vozidla projíždějící podél řeky Charles na Memorial Drive, jedné z nejfrekventovanějších silnic v dané oblasti, nedaleko Harvardovy univerzity a MIT.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Bouřka jim překazila plány. Čechy zachránila bosenská horská služba v pohoří Prenj
Bosenská horská služba uvedla, že v noci na úterý zachránila pět mladistvých z Česka ve věku 16 až 17 let, kteří se kvůli špatnému počasí dostali do nesnází v pohoří Prenj. Vyjádření českého ministerstva zahraničí ČTK zjišťuje.
„Co tohle bylo za zákrok?" Kinský ohromil Anglii, jeho trenér ale o gólmanech dál mlží
Je to jako nebe a dudy. Po dvou měsících úplná otočka vývoje kariéry Antonína Kinského. Zatímco v březnu během utkání fotbalové Ligy mistrů odcházel ze hřiště střídat po vlastních chybách ještě během prvního poločasu, teď ho fanoušci oslavují jako hrdinu, který táhne Tottenham za záchranou. Jak to s jeho pozicí bude dál, to ale zatím stále není jisté.