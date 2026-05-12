Zahraničí

Počet migrantů vrácených z EU do zemí původu vzrostl o 21 procent

ČTK

Evropská unie do zemí původu loni navrátila více migrantů. Jejich počet meziročně vzrostl o 21 procent, uvedl v úterý evropský statistický úřad Eurostat. O sedm procent přibylo také lidí, jimž unijní země odepřely vstup. EU se předloni shodla na dlouho diskutovaném migračním paktu, který má mimo jiné urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl.

Migrants wait on the Greek side of the border to enter Macedonia near Gevgelija, Macedonia, en route to northern Europe
Příkaz k opuštění EU dostalo loni 491 950 lidí, o 5,8 procenta více než v roce 2024. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Za celý loňský rok se do zemí původu podařilo vrátit 135 460 lidí, zatímco v roce 2024 to bylo 112 040 žadatelů o azyl. Nejvíce jich zamířilo do Turecka (13 405), Gruzie (10 475), Sýrie (8370) a Albánie (8020). Nejaktivnější zemí v navracení migrantů bylo Německo následované Francií a Švédskem.

Příkaz k opuštění EU dostalo loni 491 950 lidí, o 5,8 procenta více než v roce 2024.

Nová migrační pravidla, která vstoupí v platnost letos v červnu, počítají kromě efektivnějších návratů také s přísnějšími kontrolami na hranicích. Loni přitom vzrostl počet lidí, které úřady odmítly vpustit přes vnější hranice EU, na 132 600, což je o 7,1 procenta více než předloni.

Počet přistěhovalců, u nichž úřady zjistily nelegální pobyt v EU, za loňský rok klesl o 21,7 procenta na 719 325.

