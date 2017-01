Počet migrantů, kteří míří do Británie přes Nizozemsko, se zdvojnásobil

před 37 minutami

V Nizozemsku přibývá migrantů, kteří se snaží dostat do nákladních aut a s nimi trajektem dál do Británie. Uvedly to nizozemské úřady, podle nichž se počet pokusů o využití tranzitu přes Nizozemsko v posledních třech měsících proti předchozímu čtvrtroku zdvojnásobil. Nizozemské a britské úřady zachytily při tomto pokusu v posledním čtvrtletí 430 lidí. Podle zveřejněných údajů nizozemského ministerstva pro bezpečnost a spravedlnost tvoří 56 procent všech zachycených migrantů Albánci. Za hlavní tranzitní zemi, ze které se migranti zejména z Afriky a Blízkého východu snaží dostat do Británie, je však stále považována Francie. Tisíce přistěhovalců se soustřeďují zejména v oblasti přístavu Calais

autor: ČTK