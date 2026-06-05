„Pobuřující,“ napsal Vance k vraždě mladíka v Británii a pustil se do evropských elit

Americký viceprezident J. D. Vance na sociální síti X označil za tragickou a pobuřující vraždu 18letého studenta Henryho Nowaka v Británii. Mladík by podle něj byl nyní naživu, kdyby se několik posledních generací evropských elit postavilo migraci. Incident z loňského prosince v posledních dnech otřásá Británií poté, co byl zveřejněn videozáznam policejního zásahu.
Policie pobodaného mladíka spoutala, když krvácel a dusil se. Jeho vrah sikhského původu ho předtím před policisty obvinil z rasistického útoku.
„Henry Nowak zemřel stejně, jako umírá civilizace: opuštěn, spoután úřady, které mu nevěřili a nezáleželo jim na něm, a obviněn ze zločinů z nenávisti, které nespáchal,“ napsal americký viceprezident.
Jednou z nejdůležitějších věcí, které administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa světu dokázala, je podle Vance to, že zastavení přílivu migrantů a obrana národní suverenity je otázkou politické vůle a vedení.
K vraždě bělošského mladíka v Southamptonu na jihu Anglie se už ve čtvrtek vyjádřilo také americké ministerstvo zahraničí. „Ideologický přístup a dvojí metr v policejní práci jsou zjevnými příznaky úpadku civilizace. Je nutné je odmítnout v celém západním světě,“ napsalo ministerstvo.
Britský premiér Keir Starmer tvrzení o dvojím metru britské policie podle deníku The Guardian odmítl. Zároveň uvedl, že vztah Londýna s Washingtonem zůstává silný. Britští liberální demokraté vyzvali k předvolání amerického velvyslance v Británii s tím, že vyjádření americké diplomacie představuje „nehorázné zahraniční vměšování, jehož cílem je rozdmýchávat plameny rozkolu“.
Ze snahy vyvolat rozkol a vměšovat se do britského politického života ve čtvrtek Starmer nařkl miliardáře Elona Muska, který o vraždě zveřejnil řadu příspěvků na sociální síti X. Miliardář uvedl, že je připraven financovat soudní řízení proti britské policii.
Nowak zemřel poté, co byl několikrát bodnut nožem při cestě domů z večírku. Třiadvacetiletý Vickrum Digwa byl za jeho vraždu v pondělí odsouzen k doživotnímu vězení s možností podmínečného propuštění nejdříve po 21 letech. Digwa po příjezdu policie lhal a řekl, že se stal obětí rasistického útoku, a za útočníka označil Nowaka.
Ten byl v tu chvíli na zemi a policistům opakovaně říkal, že krvácí a nemůže dýchat. Policisté jej zběžně prohlédli, nezjistili zranění a spoutali ho. Teprve po několika minutách zavolali sanitku, to však již bylo na záchranu pobodaného umírajícího pozdě.
Tragédie vyvolala v zemi silné emoce a vedla ke kritice ze strany krajní pravice, která policii obvinila z předpojatosti vůči bělochům. Po úterním násilném protestu v Southamptonu zatkla policie dva lidi. Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová odsoudila násilí proti policistům, na něž podle médií zaútočila i skupina pravicových radikálů.
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