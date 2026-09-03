Pobřežní stráž zachránila loď s migranty, která byla měsíc na moři. Osmdesát se jich pohřešuje

Španělská pobřežní stráž u Kanárských ostrovů zachránila plavidlo s migranty, kde bylo 44 živých lidí a pět mrtvých. Vyplývá to ze čtvrtečního prohlášení stráže. Podle agentury EFE byla loď s migranty na moři 26 dní a z Afriky vyplula se skoro 130 lidmi na palubě. Zhruba 80 osob je tak nyní pohřešováno. Podle nevládní organizace Caminando Fronteras ovšem při dlouhé plavbě nejspíše zahynuli.
Španělská pobřežní stráž na pomoc lodi zasahovala v noci na čtvrtek. Celkem evakuovala 44 lidí, některé kvůli jejich zdravotnímu stavu ještě za plavby s využitím vrtulníku. Na palubě bylo také pět mrtvých. Zásah komplikovalo špatné počasí. Kvůli dlouhé plavbě byli lidé na palubě ve velmi špatném stavu. „Byli skutečnými žijícími mrtvolami, jako zombie,“ řekl jeden zdroj agentuře EFE.
Podle výpovědí svědků bylo na palubě lodi, když vyplula z Gambie, přes 100 lidí, řekl agentuře AP mluvčí Červeného kříže na Kanárských ostrovech José Antonio Rodríguez Verona. Španělská média uvádějí počet přes 120 lidí.
Na Kanárské ostrovy připlouvají migranti ze západního břehu Afriky. Pro migranty se jedná o nebezpečnou migrační trasu.
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