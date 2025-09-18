Zahraničí

Pobřeží Kamčatky zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně, hrozí tsunami

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Pobřeží Kamčatky zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně, uvedla americká geologická služba USGS. Jsou to již několikáté velmi silné otřesy za poslední měsíce. Ruské úřady, podle nichž zemětřesení mělo sílu 7,2 stupně, vydaly varování před tsunami a uvedly všechny záchranné složky do stavu pohotovosti, píše agentura Reuters.
Archivní foto. Vlna tsunami zasáhla pobřeží poté, co silné zemětřesení zasáhlo poloostrov Kamčatka v Severo-Kurilsku v Sachalinské oblasti v Rusku.
Archivní foto. Vlna tsunami zasáhla pobřeží poté, co silné zemětřesení zasáhlo poloostrov Kamčatka v Severo-Kurilsku v Sachalinské oblasti v Rusku. | Foto: Reuters

Zemětřesení v oblasti u správního střediska Petropavlovsk-Kamčatskij udeřilo před 21:00 SELČ, jeho epicentrum se nacházelo 128 kilometrů východně od tohoto města a ohnisko deset kilometrů pod povrchem. Američtí odborníci uvedli, že by vlny vyvolané otřesy mohly u pobřeží Kamčatky dosáhnout jednoho až tří metrů.

Zatím nejsou zprávy o škodách či zraněných. Kamčatka, kde většina ze zhruba 165 tisíc obyvatel žije právě ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij, je jednou ze seizmicky nejaktivnějších zón na světě.

Na konci července oblast u poloostrova zasáhlo jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení v historii měření. Otřesy o síle 8,8 stupně vyvolaly cunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla až pěti metrů. Velké škody ale nezpůsobila.

 
