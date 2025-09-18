Pobřeží Kamčatky zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně, hrozí tsunami

Zemětřesení v oblasti u správního střediska Petropavlovsk-Kamčatskij udeřilo před 21:00 SELČ, jeho epicentrum se nacházelo 128 kilometrů východně od tohoto města a ohnisko deset kilometrů pod povrchem. Američtí odborníci uvedli, že by vlny vyvolané otřesy mohly u pobřeží Kamčatky dosáhnout jednoho až tří metrů.
Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/3HVGzxIPwB— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025
Zatím nejsou zprávy o škodách či zraněných. Kamčatka, kde většina ze zhruba 165 tisíc obyvatel žije právě ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij, je jednou ze seizmicky nejaktivnějších zón na světě.
Na konci července oblast u poloostrova zasáhlo jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení v historii měření. Otřesy o síle 8,8 stupně vyvolaly cunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla až pěti metrů. Velké škody ale nezpůsobila.