Pobodaný mladík prosil o pomoc, policie ho spoutala. Venku jsou záběry ze zásahu

Britskou veřejností otřásly šokující záběry ze zásahu policie po pobodání osmnáctiletého studenta Henryho Nowaka třiadvacetiletým Vickrumem Digwou. Policisté na místě činu fatálně selhali, když se zraněným mladíkem zacházeli jako s pachatelem a ve chvíli, kdy prosil o pomoc, ho spoutali. Nowak na následky zranění krátce nato zemřel. Digwa byl nyní odsouzen k doživotnímu trestu.
K hrůznému činu došlo loni v prosinci v Southamptonu na jihu Británie. Nowak se večer vracel z večírku na vysokoškolské koleje, když ho Digwa pobodal 21 centimetrů dlouhou dýkou, kterou podle svých slov nosil z náboženských důvodů.
Útočník si bezprostředně po činu navíc na mobilní telefon natáčel, jak se zraněný Nowak pokouší utéct, a pořizoval si detailní záběry oběti ležící na zemi.
Když na místo činu dorazila policie, Digwa strážníkům lhal, že jednal v sebeobraně, protože ho měl Nowak rasově urážet a shodit mu z hlavy turban. Záběry z policejní kamery pak ukazují, jak na zemi ležící Nowak policistům opakovaně říkal, že byl pobodán a že nemůže dýchat. Na to mu však jeden z policistů odpověděl: „Nemyslím si, kámo,“ načež ho jeho kolegové spoutali.
Mladík krátce nato přestal reagovat. Jeden z policistů mu přesto následně oznámil, že je zatčen za napadení. Teprve poté policie přivolala záchrannou službu, aby Nowaka zkontrolovala. Přibližně hodinu po útoku student na následky bodných zranění zemřel.
Útočník dostal doživotí, obviněna byla i jeho matka
Digwa byl v pondělí u korunního soudu v Southamptonu odsouzen za vraždu k doživotnímu trestu s možností podmínečného propuštění nejdříve po 21 letech. Během vynášení rozsudku soudce uvedl, že Digwa Nowaka zavraždil, protože měl pocit, že ho student nerespektoval.
Nowak se ho totiž podle spisu zeptal, zda je „zlý člověk“, čímž pravděpodobně reagoval na velkou dýku, kterou měl útočník ve viditelném pouzdře. Z napomáhání byla rovněž uznána vinnou také vrahova matka, která z místa činu odstranila vražednou zbraň.
„Jsem si jistý, že Henry neřekl nic rasistického. Jste jediný, kdo to tvrdí, a je to v naprostém rozporu s jeho dosavadním charakterem,“ cituje soudce deník The Times. „Přinesl jste hanbu své rodině, své komunitě i svému náboženství,“ dodal.
„Patologický lhář“ posedlý zbraněmi
Vrahovi právníci u soudu argumentovali tím, že jednal v sebeobraně a kirpan – tradiční ceremoniální čepel, která je jedním z pěti pilířů sikhské víry – u sebe nosil pouze z náboženských důvodů.
K sikhismu se celosvětově hlásí přes 25 milionů lidí a významné komunity žijí vedle Indie právě v Británii či Spojených státech. Britské zákony v rámci svobody vyznání umožňují praktikujícím Sikhům nosit tyto dýky na veřejnosti, přičemž legislativa nijak neomezuje jejich délku.
Soudce však upozornil, že následovníci sikhského náboženství nesou obrovskou odpovědnost, pokud u sebe ceremoniální čepel nosí a že Digwa svým činem rozdmýchal rasové napětí v zemi.
Jak navíc zjistil deník The Telegraph, odsouzený měl problémy s policií již v minulosti. Už v roce 2023 byl zatčen za krádež ceremoniálních nožů přímo ze sikhského chrámu, následně byl však propuštěn na svobodu.
Zdroje ze sikhské komunity deníku navíc sdělily, že před mladíkem úřady varovaly – popsaly ho jako patologického lháře, který měl vážné problémy se zvládáním vzteku. Žalobce Nicholas Lobbenberg u soudu rovněž uvedl, že byl odsouzený zbraněmi doslova „posedlý“.
Southampton zachvátily nepokoje
Dočasný zástupce policejního náčelníka Robert France vyjádřil lítost nad zatčením umírajícího Nowaka. Celý incident však hájil tím, že policisté na místě čelili „mimořádně složité“ situaci. V úterním prohlášení pak policie uvedla, že jeden ze zasahujících policistů již podal výpověď, zatímco další tři jsou v rámci vyšetřování vyslýcháni jako svědci.
V Southamptonu po zveřejnění policejních záběrů mezitím vypukly rozsáhlé protesty. Kolem tamní policejní stanice se v úterý shromáždilo přibližně dva tisíce demonstrantů, ke kterým promluvil například krajně pravicový aktivista Tommy Robinson.
Dav skandoval heslo „nemůžu dýchat“ a lidé na policisty házeli židle, cihly či světlice. Podle deníku The Guardian bylo během nepokojů zraněno 11 policistů a jeden policejní pes. Ministryně pro policii a boj se zločinem Sarah Jonesová následně uvedla, že byli zadrženi dva protestující, přičemž podle policie vyšetřování pokračuje a mohou následovat další zatčení.
Práva bělochů mají menší hodnotu, tvrdí Farage
„Jedná se o strašlivý a šokující případ,“ uvedl na síti X britský premiér Keir Starmer. „Je správné, že IOPC vyšetřuje postup policie v souvislosti s touto nesmyslnou vraždou,“ doplnil.
Nigel Farage, šéf populistické strany Reform UK, která dlouhodobě vede volební průzkumy, prohlásil, že případ ukazuje existenci „dvourychlostní kultury“ a že „práva a privilegia bělochů mají menší hodnotu než práva etnických menšin“.
Podobně ostře reagovala i lídryně konzervativců Kemi Badenochová, podle které je nepřípustné, aby v Británii fungovala „dvourychlostní policie“ ani aby se rasismus vnímal jako jednostranná záležitost.