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Zahraničí

Pobídka pro Putina? Trumpovi emisaři navrhli prodej ruského plynu do EU

ČTK
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Spojené státy navrhly při zářijových jednání v Moskvě a Kyjevě obnovu dodávek ruského plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu na území Ukrajiny. Napsal to dnes The Wall Street Journal s odkazem na několik nejmenovaných zdrojů ze Spojených států, Ukrajiny a dalších evropských zemí. Prodeje by se podle návrhu uskutečňovaly přes americké zprostředkovatele.

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Ukrajina od loňského roku neumožňuje dodávky ruského plynu do zemí EU přes své území. Maďarsko a Slovensko ale stále dostávají ruský plyn přes plynovod TurkStream. Ilustrační snímekFoto: Shutterstock
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Ukrajina od loňského roku neumožňuje dodávky ruského plynu do zemí EU přes své území. Maďarsko a Slovensko ale stále dostávají ruský plyn přes plynovod TurkStream. Současná unijní legislativa schválená po začátku války na Ukrajině počítá s tím, že dodávky ruského plynu prostřednictvím plynovodů by měly skončit v druhé polovině příštího roku.

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Podle deníku The Wall Street Journal američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff navrhli při jednáních v září v Moskvě a Kyjevě obnovu dodávek ruského plynu přes ukrajinské území v rámci celkové dohody o energetickém příměří. Návrat na evropský trh se zemním plynem by podle amerických vyjednavačů mohl být velkou pobídkou pro ruského prezidenta Vladimira Putina, aby na dohodu přistoupil.

Výnosy z obnovených prodejů plynu do Evropy by plynuly na speciální účet v třetí zemi, aby Rusko nemohlo používat tyto peníze pro financování své agrese proti Ukrajině, uvedl deník. Obnova přepravy plynu přes Ukrajinu na Slovensko by mohla podle amerických představitelů pokrýt i část spotřeby Rakouska či Německa a mohla by vést k snížení cen energií. Součástí širší dohody o ukončení války na Ukrajině a o vztazích s Ruskem by pak mohla být i obnova provozu plynovodů Nord Stream, které poničily výbuchy v roce 2022.

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Evropská unie výrazně snížila nákupy z Ruska po začátku války na Ukrajině a nechystá se je výrazně zvýšit ani po konci války. "Zajisté bych nevěřil Rusku," uvedl v říjnu evropský komisař pro energetiku Dan Jörgensen. Američtí představitelé se však podle deníku The Wall Street Journal domnívají, že unijní státy nebudou nakonec tak neústupné ve svých postojích, jak vyplývá ze současných oficiálních prohlášení.

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