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Zahraničí

„Pobaltí hrozí jiný soupeř než Rusko.“ Expert řekl, jak je to s „novým Donbasem“

Spotlight Aktuálně.cz - Edward Lucas.

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Magazín The Economist tvrdí, že Putin se bojí o svou bezpečnost a že by mohl eskalaci vnímat jako jediné východisko ze situace na frontě. Spekuluje se také, že by Rusové mohli otestovat jednotu NATO a ohrozit jeho východní křídlo. Exreportér Economistu v Moskvě, britský publicista Edward Lucas, v pořadu Spotlight hovoří o tom, jaké Pobaltí hrozí nebezpečí a jestli se má bát ruskojazyčné menšiny.

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„Musíme být velmi opatrní ohledně tohoto druhu ruských psychologických operací, které tak trochu připomínají Neuvěřitelného Hulka: ,Nenaštvávej mě, nebudeš mě mít rád, když jsem rozzuřený‘,“ říká Lucas s tím, že Rusko rádo zkouší vystrašit Západ tvrzením, že pokud jim nedá to, co chtějí na Ukrajině, udělají jinde něco šíleného, hloupého a nebezpečného.

Podle britského publicisty si stojí za to připomenout, že Západ je mnohem větší a silnější než Rusko. „Neměli bychom si dovolit dostat se do stavu, kdy se budeme neustále obávat ruské eskalace. Pokud Rusko prohrává válku a nechce nést její následky, má velmi jednoduché východisko: tu válku zastavit,“ popisuje novinář a publicista.

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Lucas se také domnívá, že jde o ruskou kognitivní válku, kdy prostřednictvím podobných textů nás chce Rusko zastrašit. „Správnou odpovědí na to všechno je říct Putinovi: ,Tvoje válka je prohraná. Dáme Ukrajině více peněz. Dáme Ukrajině více zbraní. Poskytneme Ukrajině větší podporu. Zmrazíme – a dokonce zabavíme – majetek ruské centrální banky‘,“ říká.

Jediný skutečný bezpečnostní problém a hrozba, kterým podle Lucase v této souvislosti čelí pobaltské státy, přichází spíš než od Ruska od zemí, které by měly být jejich přáteli – ať už jde o Ukrajinu, Německo, či jiné země.

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Betonové dračí zuby na mostě přes řeku Narva ze stejnojmenného estonského města Narva do ruského města Ivangorod. 2. července 2026, Narva.
Betonové dračí zuby na mostě přes řeku Narva ze stejnojmenného estonského města Narva do ruského města Ivangorod. 2. července 2026, Narva.Foto: Ministerstvo zahraničních věcí Estonska

Estonská Narva další na řadě?

„Nevědomky se stávají spolupachateli, když se začnou objevovat titulky typu že Narva je na řadě nebo Rusko může uzavřít Suvalský koridor doprovázené mapami s velkými červenými šipkami ze všech směrů. To má svůj dopad,“ míní bývalý reportér The Economist v Moskvě.

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V čem by Evropa měla být jako Pobaltí? Co se stane „malým zeleným mužíčkům“, pokud by je Rusové do Pobaltí vyslali? A jsou ruskojazyční obyvatelé v Lotyšsku či Estonsku automaticky proruští?

O tom mluví britský novinář, publicista a spisovatel Edward Lucas v celé epizodě pořadu Spotlight. Celý díl si můžete přehrát ve videu výše v článku nebo v oblíbených podcastových aplikacích.

Jaká jsou hlavní témata epizody?

začátek–00:02:30 Jak by mělo NATO reagovat na ruské výhrůžky a potenciální eskalaci, kterou Vladimir Putin údajně vnímá jako jedinou cestu? Proč je důležité nereagovat na ruské taktiky označované jako „reflexivní kontrola“?

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00:02:30–00:05:40 Jaké konkrétní podoby by mohla mít ruská eskalace, pokud se Rusku nepodaří dosáhnout svých cílů na Ukrajině? A jak by měl Západ na tyto hrozby efektivně reagovat?

00:05:40–00:08:19 Jsou pobaltské státy skutečně připraveny na potenciální ruskou agresi a proč jsou v západních médiích často vnímány jako zranitelné? Jaké jsou hlavní problémy, které pobaltské státy řeší v souvislosti s vnímáním své bezpečnosti?

00:08:19–00:10:02 Proč vznikají narativy, které vykreslují pobaltské státy jako nestabilní a zranitelné? Co by se Evropa měla naučit z jejich připravenosti a odhodlání?

00:10:02–konec Je tvrzení, že „rusky mluvící menšiny“ v pobaltských státech jsou převážně proputinovské, pravdivé? Jakou roli v tomto narativu hraje ruská propaganda a jaká je skutečná situace?

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