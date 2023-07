Analýza: Česko je pro Ukrajinu opakem Maďarska. Přítel v nejtěžší hodině

Čtrnáct let trvalo, než se ukrajinský prezident podíval do české metropole na oficiální státní návštěvu. Jakkoliv to zní neuvěřitelné, naposledy byl na Pražském hradě jako hlava ukrajinského státu v roce 2009 Viktor Juščenko a přijal ho Václav Klaus. Česko je v pořadí patnáctou zemí, kterou Volodymyr Zelenskyj navštívil od začátku ruské agrese 24. února 2022.

Tisková konference k návštěvě prezidenta Zelenského na Pražském hradě | Video: ČTK

Česko se na Ukrajině těší pověsti spojence a přítele, byť z hlediska dodávek zbraní jsou pro Ukrajince důležitější země, které jich posílají více. Především Spojené státy a Velká Británie. "Česká účast na osudu Ukrajiny je znát, pociťujeme to na obraně, v politice, ve všem, co děláme," ocenil Zelenskyj na tiskové konferenci na Hradě po jednání s Petrem Pavlem a poděkoval Čechům za podporu ukrajinskému lidu. Související Rusko není zdaleka tak silné, řekl Pavel po jednání se Zelenským 2:12 Česká kapacita ohledně možnosti poskytovat zbraně a pomoc je ve srovnání s jinými státy omezená, ale v evropském kontextu i tak důležitá. Například Maďarsko Ukrajincům zbraně dodávat odmítlo, stejně tak jako svoji neutralitu zdůrazňující Rakousko a Švýcarsko. Slovenská podpora je ohrožena parlamentními volbami v září, ve kterých se čekají zisky stran, které Kyjevu nejsou nakloněné. A rozhodně se na Ukrajině cení fakt, že Česko na začátku invaze přijalo statisíce uprchlíků. Autor těchto řádek byl na Ukrajině od vypuknutí konfliktu třikrát, v různých částech země, a vždy se setkával s poděkováním za to, že se Česko od Ukrajinců v jejich těžké hodině neodvrátilo. Lidé na Ukrajině sice žijí svým bezprostředním ohrožením a strachem o život blízkých, kteří bojují na frontě, ale periferně vnímají, jak se reaguje na válku za hranicemi. A v tom Česko vychází velmi dobře, na rozdíl třeba od Maďarska. Když letos v březnu uplynul rok od cesty českého premiéra Petra Fialy do ostřelovaného Kyjeva, před jehož branami ještě stáli ruská vojska, v ulicích ukrajinského hlavního města se objevily billboardy s Fialovou tváří a nápisem "pamjataemo" (пам'ятаємо) - pamatujeme si. Zemanovy výroky Praha se také zapsala do historie této války tím, že jako první země poskytla bránící se Ukrajině tanky. Loni v dubnu několik desítek kusů T-72. Na Twitteru poděkoval Zelenskyj Čechům několikrát. Například na Nový rok, kdy skončilo české půlroční předsednictví Evropské unie. "Jsem vděčný přátelskému Česku a premiéru Petru Fialovi za to, že během předsednictví podporovali Ukrajinu na její cestě za členstvím v Evropské unii," napsal prezident. Související Termín se mnohokrát měnil. Fialův poradce popsal zákulisí Zelenského návštěvy 27 fotografií Vztahy mezi Prahou a Kyjevem přitom v období po ruské okupaci Krymu a agresi na Donbase nepříznivě ovlivňoval Miloš Zeman. V Kyjevě byl v říjnu 2013 na oficiální návštěvě a setkal se s tehdejším prezidentem Viktorem Janukovyčem. Pozval jej na oplátku do Prahy, ale na to už nedošlo. Protesty v Kyjevě smetly Janukovyče v únoru následující roku z prezidentského paláce. Jeho nástupce Petro Porošenko v Praze v době svého mandátu nebyl. Zemanovy názory se Ukrajincům nelíbily: válku na Donbase hodnotil jako občanskou a tvrdil, že tam žádní ruští vojáci nejsou. Navrhoval, aby se Kyjev smířil se ztrátou Krymu a žádal od Ruska finanční kompenzaci. Proukrajinský prezident Pavel Zemanův postoj a výroky obraz Česka na Ukrajině poškodily, ale ne neopravitelně a ne zcela. V roce 2018 v rozhovoru pro Aktuálně.cz tehdejší ministr ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin v Kyjevě řekl: "Česko-ukrajinské vztahy jsou o lidech, Ukrajincích a Češích. Nejsou o některých politicích. V zásadě si navzájem rozumíme a soucítíme spolu. Vyjadřování názorů některých politiků by vztahy nemělo ohrozit." Volodymyr Zelenskyj s Petrem Pavlem na Pražském hradě. | Foto: Reuters Miloš Zeman po loňském 24. únoru a ruské invazi otočil, vyzval k podpoře Ukrajiny a Zelenskému udělil nejvyšší české vyznamenání, Řád bílého lva. Ve Vladislavském sále jej převzal ukrajinský diplomat, ale sám Zelenskyj to nijak veřejně nekomentoval. Teď přijel do Česka, kde jeho nástupce Petr Pavel a současná vláda jednoznačně a uvěřitelně stojí za Ukrajinou. Letos od ledna do května Česko Ukrajině poskytlo 24 tanků, 76 bojových vozidel pěchoty, 645 protitankových řízených střel, 16 speciálních vozidel pro systém protivzdušné obrany a 57 tisíc nábojů pro kanony a kanonové houfnice. Video: S poraženým by se nebavili. Návštěvy Zelenského na Západě vysílají jasný signál 3:06 "Nikdo by nechtěl být v blízkosti vůdce, o kterém si myslí, že bude poražen, a země, která se zhroutí," míní analytik Phillips O'Brien. | Video: Associated Press, Reuters

