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Zahraničí

Po záplavách v Istanbulu jsou tři mrtví, čtyři lidé se pohřešují

Heavy rains in Istanbul
Turkey Severe Weather
Turkey Severe Weather
Aftermath of heavy rains in Istanbul
Turkey Severe Weather
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7 fotografií
Poškozená vozidla po vydatných deštích v Istanbulu v Turecku, 15. října 2026. |
Foto: REUTERS – Murad Sezer
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
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Počet obětí silných dešťů a následných záplav v tureckém Istanbulu vzrostl na tři. Další čtyři lidé se pohřešují. Ve čtvrtek o tom informoval turecký deník Daily Sabah s odvoláním na úřad istanbulského guvernéra. Záchranáři nalezli tělo muže poblíž parku Sadabad ve čtvrti Kağıthane. Jeho totožnost se zatím nepodařilo potvrdit.

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Voda zaplavila domy, silnice i historickou mešitu

Podle deníku silný déšť, který ve středu večer ještě zesílil, zaplavil domy, obchody, silnice i podjezdy. Voda uvěznila řidiče v automobilech a některým obyvatelům znemožnila dostat se do bezpečí. Záchranné týmy zasahovaly také v noci.

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Podle koordinačního centra pro mimořádné události istanbulské samosprávy spadlo ve čtvrti Beykoz od půlnoci na středu do čtvrtečních 7:30 místního času 269,5 milimetru srážek. Istanbul tak zažil nejvydatnější déšť za několik let.

Guvernér varoval před vycházením ven

Guvernér Istanbulu Davut Gül podle tureckého deníku İstanbul Ticaret Gazetesi uvedl, že město zaznamenalo nejvyšší úhrn srážek od roku 1942, kdy se v Turecku začala vést meteorologická měření. Obyvatele zároveň vyzval, aby v následujících jednom až dvou dnech nevycházeli ven, pokud to není nezbytné.

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Podmáčená půda podle něj zvyšuje riziko poškození silnic a zřícení budov. Déšť by měl podle deníku pokračovat ještě dva až tři dny.

Do bezpečí se dostalo přes 2700 lidí

Záchranné týmy podle İstanbul Ticaret Gazetesi přepravily do bezpečí 2722 lidí. Do zásahů a podpůrných činností se zapojilo celkem 46 597 pracovníků.

Pro dopravu bylo uzavřeno 16 silnic. Podle guvernéra šlo o menší komunikace, pro které existují alternativní trasy.

Kvůli nepříznivému počasí bylo na istanbulském letišti zrušeno 19 letů, dalších 51 bylo odkloněno na jiná letiště. Letecké společnosti podle místního deníku zasaženým cestujícím zajišťovaly stravu a ubytování.

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Školy zůstanou zavřené i v pátek

Úřady uzavřely školy také na pátek 16. října. Během pátku a víkendu měly školní budovy zkontrolovat příslušné týmy, aby je připravily na pondělní návrat žáků.

Pokračovat mělo rovněž administrativní volno pro některé veřejné zaměstnance. O případném přerušení výuky na univerzitách rozhodovaly jednotlivé instituce.

Úřady také zahájily posuzování škod. Odborné týmy měly v kontrolách pokračovat během pátku a víkendu. Následně se mělo rozhodnout o dalším postupu při odškodňování postižených obyvatel.

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