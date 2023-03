"Byli to bratři. Žijeme ve sra*kách.“ Ukrajinci líčí život v místě nejtvrdších bojů

Ukrajinská vesnice Bohojavlenka je vzdálená necelých deset kilometrů od Vuhledaru, v němž v posledních týdnech probíhaly jedny z nejtěžších bojů. Její obyvatelé se tak stali oběťmi téměř každodenních ruských náletů. "Když dojde k výbuchu, ozve se děsivé zadunění. Pak ale nastane hrobové ticho," popisuje v reportáži obyvatelka vesnice, jejíž dům jako jediný zatím v celé ulici stále stojí.

Bohojavlenku na východě Ukrajiny nedávno navštívil reportér televizní stanice Current Time, která je součástí Rádia Svobodná Evropa. Vesnice bývala dle jeho slov vcelku prosperujícím místem k životu, nyní je ale po ruských náletech k nepoznání. Z místního supermarketu či kavárny zbylo jen pár trosek a většina jejích obyvatel ztratila v poslední době střechu nad hlavou.

"Když naposledy vybuchla bomba, zalehlo mi v uších. Už tolik neslyším," svěřila se reportérovi starší žena Raja, jejíž dům nedávno přišel o okna i dveře. Raja tak nyní přemýšlí, kde jinde by mohla najít azyl. "Tak tohle je Rusko - byli to naši bratři. A tohle nám dělají. Přijdou sem a bombardují nás. Proč? Proč? Co jsme jim udělali?" říkala v slzách, zatímco se procházela ulicí, kde žijí už jen tři usedlíci.

Další z obyvatel, který si nepřál uvést své jméno, zase pracoval před začátkem ruských náletů na kraji vesnice s traktorem. Teď ani neví, co z místa po ruských útocích zbylo. "Cítím se hrozně. Dřív jsme si žili dobře, ale teď jsme v těchhle sračkách," postěžoval si starší muž.

Malé hornické město Vuhledar na východě Ukrajiny se stalo důležitým místem v boji o Doněckou oblast. Na konci února se v něm podle listu The New York Times odehrála dosud největší tanková bitva války na Ukrajině. Představitelé ukrajinské armády vyčíslili ruské ztráty v tomto vojenském střetnutí na 130 obrněných vozidel. Své ztráty Kyjev nezveřejnil. Americký list ale zdůraznil, že tvrzení Ukrajinců není možné nezávisle ověřit.

Pentagon zveřejnil video ze střetu ruské stíhačky s americkým dronem: