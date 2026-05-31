Po vítězství Paris Saint Germain nad Arsenalem vypukly ve Francii násilnosti

Francouzská policie zadržela 780 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St. Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů, oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez.
Podle ministra se násilné incidenty odehrály v přibližně 15 městech. Většina případů zadržení se týká Paříže, kde policie zadržela přes 480 lidí, dodal. Pařížská prokuratura uvedla, že do vazby bylo umístěno 277 lidí, včetně 82 mladších 18 let.
Nuñez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. Při oslavách, které přerostly v násilí, utrpělo zranění 57 policistů a četníků. Prokuratura oznámila, že v souvislosti s oslavami zemřel řidič motocyklu, který narazil do betonového bloku na pařížském okruhu.
„Třída Champs-Élysées a její okolí přestaly být místem oslav a staly se arénou pro městskou guerillovou válku,“ uvedla podle AFP starostka osmého pařížského obvodu Catherine Lécuyerová.
V noci podle ní docházelo k násilným činům vůči policistům, zapalování automobilů a popelnic, odpalování pyrotechniky proti policii a na budovy, poškozování policejních vozidel a k rozsáhlému rabování. Starostka noční dění označila za projev „veřejné bezmocnosti“.
Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej.
Hráči podle AFP přijedou do parku na Champ-de-Mars (Martovovo pole) pod Eiffelovou věží, kde budou podle očekávání výhru oslavovat s přibližně 100 tisíci fanoušky. Odpoledne je v Elysejském paláci přijme prezident Emmanuel Macrona a večer se vrátí na svůj domovský stadion Parc des Princes .
Při loňských násilnostech, které při oslavách finálového vítězství vypukly, úřady zadržely 592 lidí, z toho 491 v Paříži.
