Po Trumpových výrocích o Grónsku posílí Norsko svou přítomnost na ostrově

Norsko otevře svůj generální konzulát v grónském hlavním městě Nuuku, v čele diplomatické mise bude norský diplomat. Oznámil to v pátek norský premiér Jonas Gahr Störe. Zájem získat největší ostrov světa pod americkou správu v poslední době projevovala administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Grónsko je přitom autonomní součástí Dánského království.
Oslo chce otevřením konzulátu zdůraznit strategický význam regionu. "Daleký sever zůstává nejdůležitější strategickou prioritou Norska. Arktida se stává stále důležitější pro mezinárodní politiku a bezpečnost,“ řekl Störe na páteční tiskové konferenci. "Generální konzulát v Nuuku posílí jak politické kontakty, tak spolupráci v oblasti společných zájmů v regionu," dodal premiér, kterého citovala agentura Reuters.
Začátkem tohoto roku otevřela konzulát v Grónsku také Francie, zatímco Spojené státy v květnu přesunuly svůj konzulát do větších prostor.
Snaha amerického prezidenta Trumpa o získání nebo kontrolu nad Grónskem vedla k napětí ve vztazích mezi Washingtonem a evropskými členy NATO.
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