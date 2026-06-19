Přeskočit na obsah
Benative
19. 6. Leoš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Po Trumpových výrocích o Grónsku posílí Norsko svou přítomnost na ostrově

ČTK

Norsko otevře svůj generální konzulát v grónském hlavním městě Nuuku, v čele diplomatické mise bude norský diplomat. Oznámil to v pátek norský premiér Jonas Gahr Störe. Zájem získat největší ostrov světa pod americkou správu v poslední době projevovala administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Grónsko je přitom autonomní součástí Dánského království.

Norway's Prime Minister Jonas Gahr Stoere holds a summary press conference in Oslo
Norský premiér Jonas Gahr Störe během tiskové konference v reprezentačních prostorách vlády v ulici Parkveien v norském Oslu, 19. června 2026.Foto: REUTERS – Javad Parsa
Reklama

Oslo chce otevřením konzulátu zdůraznit strategický význam regionu. "Daleký sever zůstává nejdůležitější strategickou prioritou Norska. Arktida se stává stále důležitější pro mezinárodní politiku a bezpečnost,“ řekl Störe na páteční tiskové konferenci. "Generální konzulát v Nuuku posílí jak politické kontakty, tak spolupráci v oblasti společných zájmů v regionu," dodal premiér, kterého citovala agentura Reuters.

Související

Začátkem tohoto roku otevřela konzulát v Grónsku také Francie, zatímco Spojené státy v květnu přesunuly svůj konzulát do větších prostor.

Snaha amerického prezidenta Trumpa o získání nebo kontrolu nad Grónskem vedla k napětí ve vztazích mezi Washingtonem a evropskými členy NATO.

Mohlo by vás také zajímat: Tečka: Vláda míří na jednu z pých Česka. Babišovi ale přiznávám i plus

Tečka: Vláda míří na jednu z pých Česka. Babišovi ale přiznávám i plus | Video: Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
WTA 500 - Berlin Open
WTA 500 - Berlin Open
WTA 500 - Berlin Open

Krutovláda Noskové. Češka rozdrtila i španělskou hvězdu, na trávě válí i Bouzková

Tenistka Marie Bouzková v Nottinghamu porazila 7:5 a 6:0 Tatjanu Mariaovou z Německa a poprvé si na okruhu WTA zahraje semifinále na trávě. Utkání proti 117. hráčce světa vyhrála za hodinu a 40 minut. Její další soupeřkou může být Karolína Plíšková. Dominantní zůstává i Linda Nosková v Berlíně, dalším suverénním výkonem rozdrtila Španělku Paulu Badosaovou.

Reklama
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam

ŽIVĚ Hormuzským průlivem proplulo 25 lodí, pětina obvyklého provozu, uvedla platforma

Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, uvedla v pátek specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Írán rozpoutaly USA spolu s Izraelem.

Reklama
Reklama
Reklama