Po třech hodinách skončila schůzka amerických vyjednavačů s Putinem. Míří do Kyjeva

Zhruba po třech hodinách skončila v sobotu večer schůzka amerických vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bez podrobností o výsledku jednání o tom informovaly ruské státní agentury RIA Novosti a TASS, podle které kolona vozidel s americkými vyslanci již odjela z Kremlu.
Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa přicestovali do Moskvy s cílem obnovit rozhovory o ukončení války, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko na Putinův rozkaz proti Ukrajině. V neděli mají jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě.
Za ruskou stranu se setkání vedle Putina zúčastnili jeho zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro jednání s USA Kirill Dmitrijev. Agentura TASS poznamenala, že se schůzka uskutečnila v méně formálním sále Kremlu, než ve kterém Putin přijímá oficiální státní návštěvy a pořádá protokolární bilaterální jednání.
"Situace, kterou dnes budeme muset řešit, samozřejmě není jednoduchá," řekl Putin podle agentur před jednáním. Dvojici amerických vyslanců požádal, aby vyřídili poděkování a pozdravy Trumpovi.
Witkoff a Kushner přiletěli do Moskvy dnes po poledni. Před schůzkou v Kremlu podle agentury TASS absolvovali pracovní oběd s Dmitrijevem v jedné z moskevských restaurací.
Naposledy dvojice amerických vyjednavačů navštívila Putina v Kremlu letos v lednu. Zatímco do Kyjeva nikdy nezavítali, s Putinem se Witkoff dnes podle TASS sešel už poosmé, Kushner jej na jednání o Ukrajině doprovázel potřetí.
Zelenskyj dnes uvedl, že americké vyslance očekává v ukrajinském hlavním městě již v neděli. Podle ukrajinských médií a zdrojů agentury Reuters se ruská strana snažila Američany od návštěvy Kyjeva odradit.
Putin dnes podle svého mluvčího Dmitrije Peskova oznámil, že Rusko v souvislosti s příjezdem americké delegace do Ruska a na následně na Ukrajinu pozastaví na tři dny vzdušné útoky na ukrajinskou metropoli. Podobně se podle Zelenského také Ukrajina až do pondělí zdrží útoků na Moskvu.
Snaha Washingtonu o ukončení války, kterou v roce 2022 zahájilo Rusko invazí na Ukrajinu, polevila, když se Spojené státy soustředily na válku s Íránem, kterou spolu s Izraelem rozpoutaly na konci února. Putin podle agentury AP na začátku tohoto týdne uvedl, že vyjednávání o ukončení rusko-ukrajinské války "poněkud ustrnula".
Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem. "Máme nápad, jak dosáhnout míru," uvedl. "Vysílám Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, dva skvělé vyjednavače. Odvedli skvělou práci a pošleme je tam, aby viděli, zda se dá ještě něco udělat. Možná je dobrá šance," řekl šéf Bílého domu.
Bouzková byla jako zeď. Mučila Šwiatekovou, přesto na US Open končí jako Bartůňková
Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková prohrála ve 3. kole US Open s nasazenou pětkou Ruskou Mirrou Andrejevovou 2:6, 6:7 a do premiérového grandslamového osmifinále nepostoupila. Utkání s vítězkou letošního Roland Garros ztratila na newyorském betonu za hodinu a 38 minut. Poprvé mezi 16 nejlepších neprošla ani Marie Bouzková. S bývalou světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou prohrála 6:7, 6:7.
Děje se to jen na některých stadionech, ať to zmizí, zuřil Svědík po prohře v Edenu
Nebral si servítky. Trenér Zbrojovky Brno Martin Svědík si po porážce 0:4 v Edenu se Slavií stěžoval na výkon sudího Jana Beneše, který v prvním poločase nařídil pokutový kop po faulu na Tomáše Chorého.
Ukrajinské protikorupční úřady prohledaly kancelář hlavního žalobce
Ukrajinské protikorupční úřady v noci na dnešek provedly razii na generální prokuratuře, při níž mimo jiné prohledaly kancelář hlavního žalobce Ruslana Kravčenka. Případ se týká možného krytí činnosti nelegálních call center.
Den českých gólmanů v Anglii. Kinský má první nulu, Horníček drží neporazitelnost
Brankář Antonín Kinský v 3. kole anglické ligy udržel první čisté konto v sezoně, Tottenham však pouze remizoval v Nottinghamu 0:0 a stále čeká na první vítězství.
Škrty, které zdraží elektřinu. Motoristé odkryli detaily jednání s Babišem
Jednání o státním rozpočtu na příští rok pokračují. Poté, co Motoristé sobě měli ve čtvrtek schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kde představili návrhy na úspory, na veřejnost se postupně dostávají první detaily. Podle šéfa strany Petra Macinky se škrty mohou týkat poplatků za obnovitelné zdroje, kde by „mohlo dojít k dohodě“.