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Zahraničí

Po třech hodinách skončila schůzka amerických vyjednavačů s Putinem. Míří do Kyjeva

ČTK
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Zhruba po třech hodinách skončila v sobotu večer schůzka amerických vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bez podrobností o výsledku jednání o tom informovaly ruské státní agentury RIA Novosti a TASS, podle které kolona vozidel s americkými vyslanci již odjela z Kremlu.

Russian President Vladimir Putin meets with U.S. special representatives Steve Witkoff and Jared Kushner in Moscow
Agentura TASS poznamenala, že se schůzka uskutečnila v méně formálním sále Kremlu, než ve kterém Putin přijímá oficiální státní návštěvy a pořádá protokolární bilaterální jednání.Foto: Sputnik – Mikhail Metzel
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Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa přicestovali do Moskvy s cílem obnovit rozhovory o ukončení války, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko na Putinův rozkaz proti Ukrajině. V neděli mají jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě.

Za ruskou stranu se setkání vedle Putina zúčastnili jeho zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro jednání s USA Kirill Dmitrijev. Agentura TASS poznamenala, že se schůzka uskutečnila v méně formálním sále Kremlu, než ve kterém Putin přijímá oficiální státní návštěvy a pořádá protokolární bilaterální jednání.

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"Situace, kterou dnes budeme muset řešit, samozřejmě není jednoduchá," řekl Putin podle agentur před jednáním. Dvojici amerických vyslanců požádal, aby vyřídili poděkování a pozdravy Trumpovi.

Witkoff a Kushner přiletěli do Moskvy dnes po poledni. Před schůzkou v Kremlu podle agentury TASS absolvovali pracovní oběd s Dmitrijevem v jedné z moskevských restaurací.

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Naposledy dvojice amerických vyjednavačů navštívila Putina v Kremlu letos v lednu. Zatímco do Kyjeva nikdy nezavítali, s Putinem se Witkoff dnes podle TASS sešel už poosmé, Kushner jej na jednání o Ukrajině doprovázel potřetí.

Zelenskyj dnes uvedl, že americké vyslance očekává v ukrajinském hlavním městě již v neděli. Podle ukrajinských médií a zdrojů agentury Reuters se ruská strana snažila Američany od návštěvy Kyjeva odradit.

Putin dnes podle svého mluvčího Dmitrije Peskova oznámil, že Rusko v souvislosti s příjezdem americké delegace do Ruska a na následně na Ukrajinu pozastaví na tři dny vzdušné útoky na ukrajinskou metropoli. Podobně se podle Zelenského také Ukrajina až do pondělí zdrží útoků na Moskvu.

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Snaha Washingtonu o ukončení války, kterou v roce 2022 zahájilo Rusko invazí na Ukrajinu, polevila, když se Spojené státy soustředily na válku s Íránem, kterou spolu s Izraelem rozpoutaly na konci února. Putin podle agentury AP na začátku tohoto týdne uvedl, že vyjednávání o ukončení rusko-ukrajinské války "poněkud ustrnula".

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Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem. "Máme nápad, jak dosáhnout míru," uvedl. "Vysílám Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, dva skvělé vyjednavače. Odvedli skvělou práci a pošleme je tam, aby viděli, zda se dá ještě něco udělat. Možná je dobrá šance," řekl šéf Bílého domu.

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