Evropané musí vzít osud skutečně do svých rukou, vyzvala Merkelová po neshodách s Trumpem

před 1 hodinou

Německá kancléřka po summitu G7 vyzvala k větší soudržnosti Evropy. Zážitky posledních několika dní ji prý přesvědčily, že doba, kdy se Evropa mohla plně spoléhat na jiné, je už pryč. Reagovala na neshody s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Mnichov - Po summitu sedmi nejvyspělejších ekonomik světa (G7) v italské Taormině, který poznamenaly neshody s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v oblasti životního prostředí či migrace, vyzvala v neděli německá kancléřka Angela Merkelová k větší soudržnosti Evropy.

Zážitky posledních několika dní ji prý přesvědčily, že doba, kdy se Evropa mohla plně spoléhat na jiné, je už pryč.

"My Evropané musíme svůj osud vzít skutečně do svých rukou," uvedla kancléřka na předvolební akci v Mnichově, na které vystoupila společně s bavorským premiérem Horstem Seehoferem.

Evropa by se podle ní měla konečně postavit na vlastní nohy, i když by stále měla udržovat přátelské vztahy s USA a Británií, a "pokud to jen trochu půjde, i s Ruskem a dalšími zeměmi".

"Ale za svou budoucnost, za svůj osud, musíme bojovat sami jako Evropané," dodala kancléřka a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Americký prezident Donald Trump podle agentury DPA uvrhl skupinu sedmi nejvyspělejších ekonomik světa (USA, Kanada, Francie, Británie, Německo, Itálie, Japonsko) do těžké krize. Fiasku se podle ní podařilo v sobotu zabránit na poslední chvíli.

Státníkům se podařilo na summitu v italské Taormině dohodnout společnou pozici především v oblasti boje proti protekcionismu.

Naopak v oblasti migrace či ochrany klimatu panovaly velké neshody. Pod výzvu k naplňování pařížské dohody o ochraně klimatu připojilo své podpisy jen šest státníků. Americký prezident Trump mezi nimi nebyl.