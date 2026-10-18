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Zahraničí

Po střetech ve Francii čelí ministr vnitra výzvám k demisi. Macron promluví večer

ČTK
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Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez čelí po sobotních střetech v ulicích francouzských měst kritice a výzvám k demisi od opozičních představitelů. Někteří starostové se také domnívají, že nebyl nasazen dostatečný počet policistů. K sobotnímu dění se ve 20 hodin vyjádří francouzský prezident Emmanuel Macron.

Questions to the government session at the National Assembly in Paris
Archivní foto. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez se účastní interpelací na vládu v Národním shromáždění v Paříži ve Francii 6. října 2026.Foto: REUTERS – Sarah Meyssonnier
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V sobotu ve Francii vyšlo do ulic několik stovek tisíc lidí protestovat proti nárůstu životních nákladů. K demonstracím se na řadě míst připojili také studenti, kteří již několik týdnů protestují proti podfinancování a problémům ve školství, či zemědělci.

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V Paříži, Lyonu, Bordeaux a v dalších městech se ale na okraji demonstrací odehrály střety v ulicích, útoky na veřejné budovy a rabování. Policie podle posledních údajů zadržela na 1800 lidí.

"V normální demokracii by Laurent Nuňez již podal demisi," uvedlo krajně pravicové Národní sdružení. Podle šéfky Zelených Marine Tondelierové by Nuňez měl odejít, protože nedokázal zavést přiměřená opatření, aby bezpečnostní složky zabránily násilnostem.

Objasnění sobotních událostí po ministrovi požaduje levicový starosta Marseille Benoît Payan. Do budovy radnice v Marseille v době protestů pronikli zamaskovaní lidé. "Chci vědět, proč v tomto městě mohli lidé beztrestně ničit," uvedl starosta. Nuňez by měl Marseille navštívit v pondělí, píší média.

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Socialistická náměstkyně pařížského starosty Lamia El Aarajeová v neděli uvedla, že podle ní v Paříži nebylo v sobotu dost policistů. "Není přijatelné se dívat na to, jak někdo rabuje obchody," řekla v neděli ve vysílání stanice France Info.

Na špatnou připravenost policie poukázal ve vysílání stanice BFMTV Guillaume Guérin, starosta města Limoges, kde vyhořela radnice. Podle něj policisté museli ustoupit davu. Na radnici podle něj zaútočilo na "400, 500 velmi odhodlaných vandalů".

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