Zahraničí

Po srážce vlaků v Jakartě zemřelo nejméně 14 lidí, téměř stovka dalších je zraněná

ČTK

Při pondělní nehodě na předměstí indonéského hlavního města Jakarty narazil dálkový vlak do posledního vagónu stojícího příměstského vlaku. Počet obětí srážky vlaků ve městě Bekasi vzrostl na 14, informovaly agentury Reuters a AP. Zranění utrpělo 84 lidí, vyprošťovací práce nyní podle úřadů skončily.

Aftermath of a deadly collision between a commuter line train and a long-distance train, in Bekasi
Srážka vlaků na předměstí JakartyFoto: REUTERS
Zástupci indonéské železniční společnosti uvedli, že příměstský vlak se nejprve srazil s vozem taxi stojícím na kolejích, píše agentura Reuters. Následně do něj narazil dálkový spoj. Následky nehody dopadly zejména na ženský vagón, který byl ve stojícím příměstském vlaku řazen na konci. Žádný ze 240 cestujících v dálkovém vlaku neutrpěl zranění.

Bezpečnostní složky na místě zasahovaly od pondělního večera místního času, kdy se vlaky srazily. Podle svědků záchranáři odpojili vlaky a následně rozřezali trosky vagónů, aby se dostali k přeživším.

Indonéský prezident Prabowo Subianto po návštěvě nemocnice v Bekasi vyjádřil soustrast rodinám obětí a uvedl, že místní úřady budou příčiny neštěstí vyšetřovat. Doplnil, že velká část indonéské vlakové sítě není dostatečně udržovaná.

US Britain Royal Visit Trump

Trump s manželkou přivítali v Bílém domě krále Karla III. s chotí Camillou

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu a letos oslavuje toto významné výročí.

