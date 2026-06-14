Po srážce lodí v Chorvatsku zemřeli tři Češi. Po čtvrtém se pátrá

U chorvatského Splitu v neděli po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři lidé, šlo o Čechy. Další se pohřešuje. Radiožurnálu to řekl vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Informaci ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Neštěstí se odehrálo kolem 11:30 v průlivu mezi ostrovem Brač a Šolta. Na palubě plachetnice cestovalo osm Čechů, uvedl Radiožurnál. Plachetnice, která podle prohlášení chorvatského ministerstva moře, dopravy a infrastruktury plula pod francouzskou vlajkou, se po srážce s katamaránem se 125 lidmi na palubě potopila.
„Čtyři osoby z celkového počtu osmi na jachtě byly převezeny do místní nemocnice,“ uvedl Šantrůček a dodal, že neví, zda jsou čtyři hospitalizovaní a jeden pohřešovaný čeští občané. „Co vím určitě, že tři zemřelí jsou čeští občané,“ řekl Šantrůček.
Chorvatské ministerstvo uvedlo, že čtyři osoby z potopené plachetnice byly vytaženy z moře, podle chorvatských médií nejsou v ohrožení života. Do pátrání po pohřešovaném byla podle chorvatského ministerstva zapojena všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu jakož i vrtulníková jednotka.
Podle deníku Jutarnji list mířil katamarán patřící chorvatské soukromé plavební společnosti do přístavu Milna na ostrově Brač. Loď zůstává na moři a odborníci zkoumají, zda bude schopna další plavby.
Přesné okolnosti, které vedly ke srážce a potopení plachetnice s českou posádkou, zatím podle chorvatských médií nejsou známy a informace se stále ověřují. Očekává se, že v průběhu dne příslušné orgány zveřejní další podrobnosti o nehodě a záchranné operaci.
„Dnes nás zasáhla mimořádně smutná zpráva o úmrtí nejméně tří českých občanů po srážce jachty s katamaránem v Chorvatsku,“ uvedl Čörgő. Konzul je na místě v kontaktu s místními orgány a případ řeší. „Naše myšlenky jsou také s dalšími zraněnými, kteří zůstávají v péči lékařů. Pozůstalým a blízkým obětí vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ doplnil.
Zemřel neurolog a bývalý prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor
Zemřel neurolog, dlouholetý přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a někdejší prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor, bylo mu 77 let. Podílel se na vzniku výzkumného centra CEITEC a zabýval se výzkumem epilepsie a poruch hybnosti a fungování lidského mozku. O jeho úmrtí v neděli informovala Masarykova univerzita.
Nechceme strašit, ale čeká vás to také. Slovenský expremiér popsal scénář pro Česko
Dvojice slovenských politiků ze strany Demokrati, která navštívila v minulých dnech politiky ODS, přijela hlavně posilovat vzájemné vztahy. Zároveň s nimi ale proběhla i veřejná debata, v níž slovenský expremiér Eduard Heger a exministr obrany Jaroslav Naď varovali před slovenským scénářem v Česku. Podle jejich slov jim současná atmosféra v Česku připomíná nástup slovenského premiéra Roberta Fica.
Omylem zatčeni umělou inteligencí. Když o vaší vině může rozhodnout chybující algoritmus
V Marylandu seděl 20. října 2025 sedmnáctiletý student jménem Taki Allen po fotbalovém tréninku před svou střední školou, když bezpečnostní kamera vybavená umělou inteligencí rozeznala v jeho kapse zbraň. Během několika vteřin dorazila policejní vozidla, strážníci vytáhli zbraně a Allena donutili kleknout si a nasadili mu pouta, zatímco ho prohledávali. Našli pouze zmačkaný sáček od chipsů.
ŽIVĚ Moskva stojí před extrémně riskantním rozhodnutím. Může sáhnout po nepopulárním kroku
Režim Vladimira Putina se ocitá pod tlakem. Ruský náborový systém se blíží bodu zlomu a čím dál více se začíná spekulovat o nucené mobilizaci. Kreml tak může velmi brzy čelit tlaku a zvážit politicky riskantní rozšíření odvodů, uvedl deník The Kyiv Independent. Moskva se údajně připravuje povolat desítky tisíc nových vojáků, aby kompenzovala rostoucí ztráty na bojišti.
Volby by vyhrálo ANO, o druhou příčku se dělí ODS a STAN
Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo vládní hnutí ANO se 31,5 procenta hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí (STAN) a ODS se ziskem 15,5 procenta hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi (ČT) zpracovala agentura Kantar CZ.