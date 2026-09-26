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Zahraničí

Po silných deštích lidé v Bangkoku bojují s povodněmi, voda jim sahá až po stehna

Thailand Floods
Thailand Floods
Heavy rain in Bangkok
Thailand Floods
Heavy rain in Bangkok
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Lidé se brodí záplavovou vodou po prudkém dešti v Bangkoku v Thajsku, sobota 26. září 2026. |
Foto: CTK – Sakchai Lalit
ČTK
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Úřady v Bangkoku vyhlásily kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Silné deště trvající téměř 48 hodin zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahala lidem až po stehna, napsala agentura AFP.

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Od čtvrtečního odpoledne spadlo v Bangkoku téměř 300 milimetrů srážek. Guvernér města vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Premiér Anutin Čánvirakun kvůli situaci zkrátil návštěvu Londýna a vrací se do Thajska.

Stav povodňového ohrožení byl vyhlášen ve všech 50 městských obvodech, a místní úřady tak získaly širší pravomoci k řešení situace. Úřady připravily k distribuci milion pytlů s pískem a otevřely dočasná evakuační centra ve školách.

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Silné deště rozvodnily rozsáhlou síť bangkockých kanálů, z nichž voda začala pronikat do okolních ulic a budov. Zaplaveny byly také některé hlavní dopravní tepny a v řadě čtvrtí se lidé podle AFP pohybovali vodou sahající po kolena nebo až po stehna. Situace podle úřadů nadále vyžaduje zvýšenou pozornost.

Nejvíce byla zasažena východní část Bangkoku, přičemž meteorologové očekávají další déšť. Hladina vody se ale později začala stabilizovat díky čerpacím stanicím, které fungovaly na plný výkon a společně odčerpávaly zhruba 1200 metrů krychlových vody za sekundu. Pokud už další výrazné srážky nepřijdou, úřady očekávají, že situace by se mohla v příštích šesti hodinách zlepšit.

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Září je v Bangkoku vrcholem období dešťů, letošní srážky jsou ale výrazně nadprůměrné. Od 1. do 25. září v metropoli napršelo 487 milimetrů, zatímco průměr za stejné období v letech 1991 až 2020 činil necelých 269 milimetrů.

Úřady varovaly, že tlaková níže bude nad východním, severovýchodním a centrálním Thajskem přetrvávat do neděle. V těchto oblastech proto hrozí přívalové povodně, rychlý odtok vody z lesů, sesuvy půdy a rozvodnění řek. Vědci zároveň upozorňují, že s pokračujícím oteplováním planety v důsledku emisí z fosilních paliv budou extrémní projevy počasí častější a intenzivnější.

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Bangkok leží na bývalých bažinách a zhruba 1,5 metru nad hladinou moře a jeho rozsáhlá síť kanálů zvyšuje riziko záplav. V roce 2011 zasáhly Thajsko rozsáhle povodně, které si vyžádaly více než 500 obětí a poškodily miliony domů.

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