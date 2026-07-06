Po ruských útocích na Kyjev a okolí je 22 mrtvých. Zelenskyj žádá střely

Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na dnešek přišlo o život nejméně 22 lidí a dalších téměř 90 bylo zraněno, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vysoký počet obětí dal do souvislosti s nedostatkem střel do systému protivzdušné obrany Patriot a znovu apeloval na spojence, aby zajistili jejich včasné dodávky. Čeká rozhodnutí na summitu NATO.
Rusko na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a 351 drony, uvedlo dnes ukrajinské letectvo. Zničit se podle něj podařilo 37 raket a 326 dronů. Kyjev po úderech požádal o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.
"Jen při tomto rozsáhlém útoku Rusové zabili 22 lidí," napsal Zelenskyj na telegramu s tím, že zraněno bylo podle předběžných údajů téměř 90 lidí. Ve městě Vyšneve nedaleko Kyjeva je podle Zelenského kvůli sekundární detonaci "velmi vážná situace". Očekává od tajné služby SBU objasnění toho, co se zde stalo.
Předchozí bilance, kterou odpoledne zveřejnily ukrajinské úřady, činila 21 mrtvých - z toho 15 v Kyjevě a šest v Kyjevské oblasti.
Zelenskyj si znovu si postěžoval na nedostatek munice pro systémy protivzdušné obrany Patriot. "Je prostě absurdní, že v dnešním světě dosud nebyla výroba navýšena na úroveň, která je skutečně potřebná k ochraně lidí před balistickým terorem," uvedl. Naznačil také, že Ukrajina by mohla antirakety vyrábět sama, pokud by obdržela licence a souhlas USA. Vyjádřil naději, že země NATO na summitu v Ankaře přijmou patřičné rozhodnutí, uvedla agentura DPA.
Nejméně třicet budov je poškozených
Deník Ukrajinska pravda uvedl, že v metropoli bylo zcela zničeno nebo poškozeno nejméně 30 obytných budov. Mezi nimi je podle agentury Reuters devítipodlažní stavba v historické Podilské čtvrti, která byla od pátého podlaží výše zásadně poničena. Dopady úderů jsou vidět i na videích zveřejněných na sociálních sítích.
Ruské ministerstvo obrany dnes informovalo o "masivním" útoku na Kyjev a další cíle za použití raket a dronů. Tvrdí, že zasáhlo vojenské a energetické cíle v Kyjevě a Kyjevské oblasti a také vojenská letiště v několika dalších ukrajinských regionech. Podle agentury AP všechny ruské balistické rakety vypálené na Kyjev zasáhly své cíle, což podtrhuje zhoršující se nedostatek protiraketových střel pro systémy Patriot.
Útok přišel jen dny poté, co ve čtvrtek brzy ráno při dalším rozsáhlém ruském úderu na ukrajinskou metropoli zemřelo 31 lidí. Žádný jiný útok na Kyjev si letos nevyžádal tolik obětí.
Na úterý byl v Kyjevě vyhlášen den smutku za oběti ruského útoku, vlajky na obecních budovách budou staženy na půl žerdi.
Terčem ruských útoků se v noci na dnešek stala také Oděsa, odkud je hlášen nejméně jeden zraněný. Polsko dnes kvůli útokům z preventivních důvodů krátce vyslalo do vzduchu stíhací letouny.
Agentura Ukrinform dnes také napsala, že za uplynulý den v Charkovské oblasti v důsledku ruských útoků zemřeli tři lidé a dalších 16 utrpělo zranění. V šesti ukrajinských oblastech vedly dnes ruské údery k výpadkům elektřiny.
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