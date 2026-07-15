Po převrácení lodi u břehů Libye zahynulo či se pohřešuje nejméně 50 migrantů

U pobřeží východní Libye se převrátila loď se zhruba 60 migranty, nejméně 50 z nich zahynulo nebo se pohřešuje, uvedla ve středu podle agentury AP místní pobřežní stráž. Zemi původu migrantů, mezi nimiž byly i ženy a děti, neuvedla. Neštěstí se stalo v úterý blízko ostrova Bardaa severozápadně od města Tobruk. Deseti lidem se podařilo doplavat na ostrov a zachránit se.
Loď směřovala k evropským břehům. Libye je jedním z výchozích bodů, odkud do Evropy přes Středozemní moře míří lidé prchající ze zemí Blízkého východu a Afriky.
Za riskantní cestu v často přetížených a nevyhovujících plavidlech pašerákům lidí platí většinou několik tisíc eur. Nehody lodí, které je převážejí, jsou častým jevem. V polovině června se na moři v blízkosti Tobruku převrátila loď. Deset lidí přežilo, 11 těl utonulých se podařilo nalézt a 40 migrantů se pohřešovalo.
Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na této tranzitní trase ve střední části Středozemního moře v období od začátku roku do poloviny května zahynulo nebo bylo pohřešováno nejméně 800 migrantů. Za celý minulý rok jich podle organizace bylo přes 1300.
Mohlo by vás také zajímat: Proč si Babiš, Macinka a Okamura tak náramně rozumějí. A kdo jim teď stojí v cestě
Záběry jsou jednoznačné, Turek jel v odbočovacím pruhu rovně, má jasno Schillerová
Z pohledu kritiků Filipa Turka (Motoristé) je nynější dění kolem jeho dopravní nehody jednoznačné. Turek by měl skončit jako vládní zmocněnec a měl by zvážit i rezignace na mandát poslance. Když se ovšem deník Aktuálně.cz zajímal o názory jeho zastánců mezi Motoristy sobě i jinde, nejčastěji zaznívalo, že k žádnému trestu zatím důvod nevidí.
ŽIVĚ Zelenskyj považuje Koreckého za nejlepšího kandidáta na premiéra
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje šéfa společnosti Naftohaz Serhije Koreckého za nejvíce připraveného kandidáta na premiéra vzhledem k nadcházející zimě, na kterou se Ukrajina čelící ruské invazi musí připravit. Uvedl to ve středu portál Cenzor.net, zatímco s Koreckým jednali poslanci ukrajinského parlamentu za vládní stranu Sluha národa.
Zápas, který Messimu dlužil osud. Proti Anglii nastoupí poprvé v životě
Argentinský kapitán se dnes večer ve 39 letech poprvé postaví Albionu. V sázce bude postup do finále i další kapitola jeho mimořádné kariéry.
Pavel označil účast české delegace na summitu NATO za diplomatický výprask
Prezident Petr Pavel označil účast české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Připustil ale, že stejně nemusí situaci vnímat všichni. Česká republika podle něj neoslnila, to že spojenci Česko nejmenovali v negativním slova smyslu, je podle něj dáno diplomatickou korektností. Pavel to řekl v rozhovoru s iDNES.cz a MF DNES.
Akcie SpaceX klesly pod úroveň, se kterou v červnu vstoupily na burzu
Cena akcií vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska ve středu pokračovala v poklesu a poprvé se dostala pod úroveň, se kterou akcie minulý měsíc zahájily obchodování na burze.