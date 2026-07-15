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Zahraničí

Po převrácení lodi u břehů Libye zahynulo či se pohřešuje nejméně 50 migrantů

ČTK

U pobřeží východní Libye se převrátila loď se zhruba 60 migranty, nejméně 50 z nich zahynulo nebo se pohřešuje, uvedla ve středu podle agentury AP místní pobřežní stráž. Zemi původu migrantů, mezi nimiž byly i ženy a děti, neuvedla. Neštěstí se stalo v úterý blízko ostrova Bardaa severozápadně od města Tobruk. Deseti lidem se podařilo doplavat na ostrov a zachránit se.

Ilustrační snímek německých záchranářů z neziskovky Sea Watch, kteří nedaleko libyjských břehů potkali loď plnou uprchlíků mířících do Evropy, je z léta roku 2025.
Ilustrační snímek německých záchranářů z neziskovky Sea Watch, kteří nedaleko libyjských břehů potkali loď plnou uprchlíků mířících do Evropy, je z léta roku 2025.Foto: REUTERS – Louisa Gouliamaki
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Loď směřovala k evropským břehům. Libye je jedním z výchozích bodů, odkud do Evropy přes Středozemní moře míří lidé prchající ze zemí Blízkého východu a Afriky.

Za riskantní cestu v často přetížených a nevyhovujících plavidlech pašerákům lidí platí většinou několik tisíc eur. Nehody lodí, které je převážejí, jsou častým jevem. V polovině června se na moři v blízkosti Tobruku převrátila loď. Deset lidí přežilo, 11 těl utonulých se podařilo nalézt a 40 migrantů se pohřešovalo.

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Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na této tranzitní trase ve střední části Středozemního moře v období od začátku roku do poloviny května zahynulo nebo bylo pohřešováno nejméně 800 migrantů. Za celý minulý rok jich podle organizace bylo přes 1300.

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