Po povodni v Nepálu se pohřešuje přes 3000 lidí. Úřady mají problém identifikovat oběti

Ničivá povodeň v severním Nepálu má již přes 600 obětí. Informovaly o tom v sobotu agentury s odvoláním na místní policii. Více než 3000 lidí se stále pohřešuje. Mnoho z těl obětí navíc mají úřady problém identifikovat.
Přívalová povodeň ve středu zasáhla himálajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Nejnovější zpráva nepálské policie hovoří o 616 obětech. Dalších sedm obětí hlásí čínská strana, píše agentura AFP.
Pátrací a záchranné práce pokračují od středeční katastrofy, přičemž v Nepálu je hlášeno více než 2420 pohřešovaných a v Číně více než 550. Rostou také obavy, že by se přírodní přehrada, která se během přívalové povodně poblíž hranic vytvořila, mohla protrhnout a způsobit další katastrofu.
Úředníci z okresu Čitwan v Nepálu uvedli, že z 233 těl, která dosud vyprostili z vody, se podařilo identifikovat pouze čtyři, napsala BBC.
„Těla a ostatky sebrané ze zdravotnických zařízení a z břehů řek jsou ve stavu rozkladu a už je nelze identifikovat,“ popsal v prohlášení okresní správní úřad v Čitwanu.
Zbývajících 229 těl bylo uloženo ve sběrných centrech a zdravotnických zařízeních. Stále totiž probíhá odběr a evidence vzorků DNA obětí povodně.
České ministerstvo zahraničí podle dosavadních informací nemá žádné zprávy o zemřelých či pohřešovaných českých občanech. Ministerstvo v pátek sdělilo, že Nepálu pošle humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun.
Evropská unie pak poskytne dva miliony eur (zhruba 48 milionů korun), sdělila včera předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce podle agentury Kjódó uvedla, že katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí, kteří potřebují pomoc. Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) potřebuje humanitární pomoc přibližně 17 tisíc dětí.
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