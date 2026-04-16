Po pokusu o žhářský útok na synagogu v Londýně zadržela policie dva podezřelé

Po pokusu o žhářský útok na synagogu na severu Londýna zadržela policie dva podezřelé, informovala agentura Reuters. Incident, který se odehrál ve čtvrtek krátce po půlnoci, vyšetřuje jako antisemitský trestný čin, informovala agentura AFP a místní média.
Policie uvedla, že při pokusu o útok nevznikly žádné škody a nikdo nebyl zraněn.
Dva podezřelí ve tmavém oblečení a maskách se v noci přiblížili k synagoze ve čtvrti Finchley na severu Londýna a hodili na ni cihlu a lahve, které byly podle policie pravděpodobně naplněné benzínem. Žádná z lahví se nevznítila, doplnila policie v prohlášení. Incident nahlásili zaměstnanci synagogy ve čtvrtek ráno.
Večer policie uvedla, že zadržela 47letou ženu a o rok mladšího muže. Zatčeni byli kvůli podezření ze žhářství ohrožujícího život.
„Jsme si vědomi značných obav, které tento incident vyvolává v místní komunitě,“ uvedl vrchní detektivní komisař Luke Williams. Připomněl také žhářský útok na sanitky židovské zdravotnické organizace, který se minulý měsíc odehrál v londýnské čtvrti Golders Green.
„Antisemitské incidenty bereme velmi vážně“
„Rád bych místní komunitu ujistil, že incidenty tohoto druhu bereme velmi vážně a detektivové intenzivně pracují na identifikaci podezřelých,“ řekl Williams a doplnil, že v oblasti bude v příštích dnech posílená policejní přítomnost.
Synagoga, na níž se podezřelí pokusili v noci zaútočit, v prohlášení na facebooku uvedla, že ačkoliv nikdo neutrpěl zranění, emoční a psychologický dopad dnešních událostí bude značný.
„Odmítám dovolit, aby se toto stalo 'novým standardem'. Britští židé musí mít svobodu žít své životy beze strachu, ať už vedou své děti do školky, nebo navštěvují synagogu,“ uvedla na síti X Sarah Sackmanová, poslankyně za volební obvod Finchley a Golders Green.
Vlna útoků na synagogy a další židovské objekty v západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února. Kromě Londýna zaútočili pachatelé také například na synagogy v Rotterdamu, Lutychu nebo americkém Michiganu či na židovskou školu v Amsterodamu.
Nejprve slunce, pak znovu ochlazení. V Česku bude pokračovat aprílové počasí
O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem 20 stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Před týdnem debutoval, teď už je za hvězdu. Český obránce prožívá raketový start
Český obránce Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
ŽIVĚ Nemluvily spolu 34 let, teď se chystá jednání mezi Izraelem a Libanonem, oznámil Trump
Dnes se uskuteční jednání lídrů Izraele a Libanonu, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. "Snažím se vytvořit trochu prostoru pro uklidnění situace mezi Izraelem a Libanonem," napsal Trump. "Je to už dlouho, co spolu tito dva lídři naposledy mluvili – asi 34 let. Stane se to zítra (ve čtvrtek)," dodal.
ŽIVĚ V Rusku se schyluje ke vzpouře, varuje populární ruská blogerka Putina
Lidé v Rusku i gubernátoři se ruského prezidenta Vladimira Putina bojí, a raději mu neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi, která dozrává ke vzpouře, uvedla populární ruská blogerka Victoria Boňová. "Všude si lidé stěžují. Sebrali jim už to poslední a dál je obírají. Byznys umírá," prohlásila s tím, že jedna z nejpopulárnějších otázek současnosti zní: Jak odjet z Ruska.