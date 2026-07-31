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Zahraničí

Po pádu laviny na pákistánské hoře Broad Peak se pohřešuje deset horolezců

ČTK

Po pádu laviny na hoře Broad Peak v severním Pákistánu je pohřešována skupina deseti horolezců, kterou vede známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Podle deníku Kathmandu Post se v pátek záchranářům podařilo zpod laviny vyprostit čtyři těla, jejichž identitu se úřady snaží zjistit. O pádu laviny informoval ve čtvrtek podle agentury AP viceprezident pákistánského alpinistického klubu Karrár Hajdrí.

Lavina. Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: Thinkstock
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Ve skupině bylo podle prezidenta alpinistického klubu Irfána Aršada Chána kromě Purji dalších pět nepálských státních příslušníků a po jednom občanovi Pákistánu, USA, Číny a Ománu. Do pátrací operace byly podle klubu nasazeny helikoptéry a další prostředky.

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Purja je britský občan narozený v Nepálu, který v roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. Jeho rekord překonali v roce 2023 norská alpinistka Kristin Harilaová a její nepálský šerpa, kteří tyto přes 8000 metrů vysoké hory dobyli za 92 dní. O Purjově výkonu vznikl dokumentární film 14 Peaks: Nothing is Impossible (14 vrcholů: Nic není nemožné).

Broad Peak (8047 metrů) leží v pohoří Karákóram a je 12. nejvyšší horou světa.

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