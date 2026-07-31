Po pádu laviny na pákistánské hoře Broad Peak se pohřešuje deset horolezců

Po pádu laviny na hoře Broad Peak v severním Pákistánu je pohřešována skupina deseti horolezců, kterou vede známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Podle deníku Kathmandu Post se v pátek záchranářům podařilo zpod laviny vyprostit čtyři těla, jejichž identitu se úřady snaží zjistit. O pádu laviny informoval ve čtvrtek podle agentury AP viceprezident pákistánského alpinistického klubu Karrár Hajdrí.
Ve skupině bylo podle prezidenta alpinistického klubu Irfána Aršada Chána kromě Purji dalších pět nepálských státních příslušníků a po jednom občanovi Pákistánu, USA, Číny a Ománu. Do pátrací operace byly podle klubu nasazeny helikoptéry a další prostředky.
Purja je britský občan narozený v Nepálu, který v roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů. Jeho rekord překonali v roce 2023 norská alpinistka Kristin Harilaová a její nepálský šerpa, kteří tyto přes 8000 metrů vysoké hory dobyli za 92 dní. O Purjově výkonu vznikl dokumentární film 14 Peaks: Nothing is Impossible (14 vrcholů: Nic není nemožné).
Broad Peak (8047 metrů) leží v pohoří Karákóram a je 12. nejvyšší horou světa.
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