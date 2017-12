Nastává éra postchalífátu. Základnou Islámského státu by se mohl stát Balkán, varuje expert

před 5 hodinami

Na Blízkém východě podle izraelského odborníka na terorismus Shaula Shaye probíhá zápas o moc mezi Íránem a Saúdskou Arábií.

Praha - Džihádisté z Islámského státu letos ztratili takřka celé své území v Sýrii i Iráku, včetně hlavních bašt - měst Rakka a Mosul. Po pádu jejich chalífátu nastává éra postchálifátu, upozorňuje expert na terorismus Shaul Shay z The Institue for Policy and Strategy z izraelské Herzlíje.

Podle něj nyní na Blízkém východě probíhá zápas o vliv a moc mezi Íránem a Saúdskou Arábií. A Evropa by se měla postavit na stranu Saúdů.

Írán se snaží vyplnit prázdné místo, které zbylo na mapě po Islámském státu. Zároveň teroristé budou hledat novou základnu a jednou z nich by se mohl stát Balkán, tvrdí Shay, který se nedávno v Praze zúčastnil konference Homeaffairs pořádané think-tankem Evropské hodnoty.

"Na Blízkém východě teď probíhá velká hra o moc. Hraje se v Libanonu, Jemenu, Bahrajnu, Iráku i Sýrii. Na jedné straně stojí Írán a jeho spojenci, šíité, zástupci menšinové větve islámu. Na druhé straně je aliance sunnitů, většinové větve islámu, vedená Saúdskou Arábií, Egyptem a dalšími arabskými zeměmi," vysvětluje Shay.

Zlotřilý stát Írán

Írán přitom k prosazování svého vlivu nepoužívá přímo masivně svoji armádu, ale podporuje "zástupné síly", jako jsou hútíjští povstalci v Jemenu, opozice v Bahrajnu nebo teroristická organizace Hizballáh v Libanonu. Neválčí přímo, ale poslal například do Sýrie, Iráku a dalších států své poradce, instruktory nebo najaté bojovníky z jiných zemí.

Podle Shaye se Írán historicky považuje za dominantní mocnost na Blízkém východě a Íránci věří, že jsou schopni vést muslimský svět. Podporují přitom, pokud o to stojí, i radikální sunnitská hnutí, například palestinské organizace Islámský džihád či Hamás. Teherán chce změnit uspořádání Blízkého východu. Proti Íránu vystupuje zejména Saúdská Arábie.

Podle Shaye by Spojené státy stejně jako Evropa měly podporovat Saúdskou Arábii. "Pokud USA a Evropa Saúdské Araby podpoří, budou moci zadržovat íránský vliv, v opačném případě to bude velmi těžké," upozorňuje.

"Írán je zlotřilý stát," říká s odkazem na pojmenování režimů, které podporují mezinárodní terorismus a chtějí změnit současný mezinárodní řád. "Od začátku existence současného teokratického režimu v roce 1979 Írán přijal využívání terorismu, což však nenazývá terorismus, ale revoluční násilí či export revoluce. Je velmi nebezpečný," varuje.

Auta a nože místo bomb

Islámský stát, jehož porážka umožnila poslední růst vlivu Íránu, bude podle Shaye i po ztrátě svého území stále existovat. Džihádisté tvrdí, že obnovili chalífát, stát pravých muslimů s jedním náboženským a politickým vládcem. Chalífát přitom původně zanikl v roce 1924. Tato myšlenka však mnohé radikály přitahuje.

Islámský stát bude zřejmě nadále silný na internetu a může se pokusit získat základnu jinde. A bude také provádět teroristické útoky proti Západu včetně Evropy. Protože ale nyní nemá tolik peněz, bude podle experta využívat "jednoduché" nástroje. Místo bomb a střelných zbraní třeba auta a nože.

"Evropa kvůli tomu nezkolabuje. Není to skutečná hrozba. Více se bojím o Balkán," varuje Shay. Islámský stát se na něj může zaměřit. Žijí tam skupinky radikálních muslimů a podle něj se právě na Balkán vracejí někteří džihádisté z Iráku a ze Sýrie.

Islámský stát byl přitom vždy mnohem silnější a také páchal více atentátů, v oblastech, kde byla původní muslimská společenství a existovaly tam muslimské státy nebo polostáty.

"V Evropě je takové místo jen Balkán. Je tu Bosna a Hercegovina, Kosovo, Albánie. Z hlediska vizí radikálních islamistů je to pro ně vhodné místo. Pokud si budou chtít vytvořit v Evropě základnu, bude to tam," varuje izraelský expert.

